DongA Bank nhận thanh toán quốc tế xuất sắc

Giải thưởng ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh toán quốc tế như thư tín dụng (L/C), nhờ thu, chuyển tiền, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu... của DongA Bank. Đây là năm thứ ba liên tiếp DongA Bank được tặng giải thưởng uy tín này từ nhiều ngân hàng danh tiếng thế giới như Deutschebank A.G, Standard Chartered Bank, The Bank of New York, American Express Bank (2007) và Wachovia Bank (2008).