EVN cung cấp điện ổn định trong dịp 2-9

Cụ thể, công suất phụ tải đỉnh và sản lượng tiêu thụ điện trong ngày của toàn hệ thống điện quốc gia trong dịp nghỉ lễ vừa qua giảm khoảng 20% so với trung bình ngày của tuần trước kỳ nghỉ nhưng tăng khoảng 3% so với cùng kỳ nghỉ lễ 2-9-2017. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, các nhà máy điện cùng lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối đã vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra tai nạn lao động về điện, đồng thời công tác PCCC đã được thực hiện và không có hiện tượng cháy nổ điện trong dịp lễ.



Điều hành hệ thống điện ổn định phục vụ dịp đại lễ 2-9-2018.



Trước đó, EVN đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị ưu tiên đảm bảo điện tại những địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các địa phương. Trong đó, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực chủ động làm việc với UBND tỉnh, TP để nắm bắt thời gian, địa điểm và bố trí máy phát điện dự phòng. EVN cũng chỉ đạo các đơn vị không bố trí công tác trên lưới hay làm gián đoạn cung cấp điện của khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.