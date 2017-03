Hệ thống điện đủ công suất phục vụ mùa nắng nóng

Dù thời tiết nắng nóng nhưng ngành điện luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: Việt Cường

Tháng 6-2016 bắt đầu vào cao điểm mùa nắng nóng tại miền Bắc, dự kiến phụ tải trung bình của hệ thống điện có thể đạt tới 540 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.530 MW. Qua tính toán cân bằng cung - cầu điện năng, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải.



Sản lượng điện tăng 13%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong tháng 5, EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy cho nền kinh tế và xã hội, đặc biệt đã đảm bảo cung cấp điện trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng đạt 16,52 tỉ kWh. Lũy kế năm tháng năm 2016, sản lượng toàn hệ thống đạt 72,6 tỉ kWh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng 5, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 15,96 tỉ kWh.

Về nguồn điện, EVN cũng cho biết trong tháng 5 đã hoàn thành cấp PAC cho cả hai tổ máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và hai tổ máy nhiệt điện Duyên Hải 1. Bên cạnh đó, các đơn vị của EVN đang bám sát tiến độ Dự án Thủy điện Lai Châu và Huội Quảng, dự kiến phát điện tổ máy 2 vào tháng 6 năm nay.

Liên quan đến vấn đề cấp điện cho biển đảo, theo EVN, hiện dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang đã đạt 88% khối lượng thi công đường dây 110 kV vượt biển. Trong tháng 5 do thời tiết xấu, gió to tại khu vực thi công nên ảnh hưởng nhiều đến việc dựng cột. Phần thi công lưới phân phối trên đảo đã hoàn thành 100% khối lượng xây dựng.

Cung cấp điện ổn định cho các kỳ tuyển sinh

Về kế hoạch sắp tới, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết tháng 6 bắt đầu vào cao điểm mùa nắng nóng tại miền Bắc, dự kiến phụ tải trung bình của hệ thống điện có thể đạt tới 540 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.530 MW. Qua tính toán cân bằng cung - cầu điện năng, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải.





Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6 là khai thác các nhà máy thủy điện theo biểu đồ điều tiết, tiếp tục đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du; khai thác cao các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí; huy động nhiệt điện dầu Ô Môn và Cà Mau khi cần thiết. Các Công ty Điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; triển khai phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô 2016.



Về nguồn điện, EVN sẽ phấn đấu phát điện tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu trước ngày 15-6 và tổ máy 2 Thủy điện Huội Quảng trước ngày 20-6, hoàn thành thả rotor tổ máy 2 Thủy điện Sông Bung 2. Tiếp tục đảm bảo vận hành ổn định cả hai tổ máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 2 tổ máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Trong tháng 5, điện thương phẩm của EVN đạt 13,535 tỉ kWh, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất là Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC). Cụ thể, điện thương phẩm của EVNSPC và EVNHCMC lần lượt có mức tăng trưởng 13,23% và 13,07% so với cùng kỳ năm 2015. Theo EVN, thực tế tháng 5, tại khu vực phía Nam, nắng nóng gay gắt, khô hạn diện rộng kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị máy điều hòa, quạt, máy bơm nước... của người dân tăng cao, phụ tải quản lý tiêu dùng tại hai tổng công ty điện lực này đều tăng hơn 16%.