Hoạt chất GS4 - Chìa khóa ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường

Từ năm 2007 đến nay, người bệnh tiểu đường đã bắt đầu biết đến một loại thảo dược quý mang tên Dây Thìa Canh - được chứng minh có tác dụng hạ đường huyết rất rõ rệt, mở ra một giải pháp mới an toàn, ngăn ngừa tối đa các biến chứng, giúp người bệnh yên tâm sống chung với bệnh tiểu đường.

Vừa giúp giảm đường huyết…

Ở người mắc bệnh tiểu đường, mặc dù ăn nhiều nhưng cơ thể lại không có năng lượng, mệt mỏi. Đó là do glucose từ thức ăn sau khi hấp thụ vào máu cần có insulin để đi đến các tế bào cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. Nguyên nhân chính gây nên bệnh tiểu đường là do insulin tiết ra từ tuyến đảo tụy thiếu hụt hoặc bài tiết không đủ nên đường glucose không đi được vào tế bào mà ở lại trong máu làm cho đường huyết tăng cao.

Để hỗ trợ, khắc phục tình trạng này, hoạt chất GS4 (Gymnema Sylvestre được kiềm hóa lần thứ tư) từ Dây Thìa Canh là một lựa chọn lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường. Hoạt chất GS4 được tìm thấy trong Dây Thìa Canh có tác dụng giúp ức chế hấp thụ lượng đường ở ruột sau ăn, kích thích tế bào beta, tăng sản sinh insulin, tăng hoạt lực insulin giúp đường trong máu đi vào tế bào. Thêm nữa, GS4 còn giúp tăng men tiêu thụ đường ở cơ bắp, giúp lượng đường đáng lẽ được dự trữ vào cơ bắp hoặc chuyển thành mỡ, giải phóng ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động của cơ thể.

Nhờ tác động trên cả ba giai đoạn của quá trình tổng hợp đường: Ức chế hấp thu đường, tăng cường chuyển hóa đường, thúc đẩy tiêu thụ đường nên GS4 giúp hạ và ổn định đường huyết, giảm HbA1c (chỉ số phản ánh đường huyết trung bình của người bệnh trong thời gian 3-6 tháng). Một mặt tác động vào từng giai đoạn của quá trình tổng hợp đường, mặt khác GS4 còn giúp tái sinh và nuôi duỡng tế bào beta, phục hồi chức năng đảo tụy, nhờ đó giúp người tiểu đường giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc.

… Vừa làm giảm mỡ máu xấu

Biến chứng là điều đáng sợ nhất của bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân nào cũng mong muốn phòng tránh. Tuy nhiên, đâu là chìa khóa để ngăn ngừa biến chứng? Thực tế khoa học đã chứng minh: Bệnh nhân tiểu đường có đường huyết tăng cao sẽ phá hủy các mạch máu, gây ra biến chứng thận, mắt, chi… Mặt khác, cholesterol trong máu cao gây xơ vữa và tắc mạch, gây ra các biến chứng tim mạch. Vì vậy ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, bệnh nhân cần kiểm soát tốt đường huyết và mỡ máu.

Hoạt chất GS4 làm tăng bài tiết cholesterol qua đường phân, giảm cholesterol và triglycerid trong máu, hạ LDL-c, giảm lipid trong máu và trong gan. Nhờ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng xơ vữa mạch máu, giảm thiểu các nguy cơ biến chứng tim mạch như tai biến, nhồi mạch máu não, đột qụy, nhồi máu cơ tim…

Chính nhờ những công dụng vượt trội của hoạt chất GS4 mang lại, Dây Thìa Canh được gọi là “kẻ hủy diệt đường” và được người dân Ấn Độ sử dụng từ hơn 2.000 năm trước. Tại Việt Nam, năm 2008, PGS-TS Trần Văn Ơn đã công bố công trình khoa học chứng minh tác dụng của cây thìa canh, mở ra niềm hy vọng mới cho bệnh nhân tiểu đường về một giải pháp an toàn từ thảo dược thiên nhiên.

Sau khi bào chế công thức tối ưu phù hợp với cơ địa người Việt, PGS-TS Trần Văn Ơn đã chuyển giao toàn bộ nghiên cứu cho Công ty Nam Dược để sản xuất viên tiểu đường Diabetna chiết xuất từ Dây Thìa Canh. Loại cây này được trồng tại vùng dược liệu chuẩn hóa Hải Hậu, Nam Định; đạt tiêu chuẩn GACP-WHO do Bộ Y tế công nhận (khách hàng phải cung cấp giấy này nếu để chi tiết này trong bài). Do sử dụng 100% Dây Thìa Canh chuẩn hóa nên Diabetna có hàm lượng GS4 cao nhất và hoàn toàn an toàn cho người bệnh, tăng hiệu quả kiểm soát đường huyết, giảm chỉ số HbA1c, giảm mỡ máu xấu...