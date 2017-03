Hoạt động từ thiện nhân Tết Kỷ Sửu

Sáng qua (15-1), tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM), đại diện Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Đa Phước (VWS) đã trao 200 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo xã Đa Phước” và 200 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo huyện Bình Chánh” (ảnh 1). Đây là những món quà có ý nghĩa của VWS gửi đến những hộ dân nghèo, gia đình chính sách có điều kiện vui đón Tết Kỷ Sửu sắp tới.

Cụ thể, 200 phần quà (400.000 đồng/phần) đã được trao trực tiếp cho 200 hộ nghèo của xã Đa Phước, 230 phần quà (200.000 đồng/phần) lần lượt trao cho những gia đình chính sách ở xã Đa Phước. Số tiền còn lại khoảng 74 triệu đồng, UBND xã Đa Phước sẽ dùng để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương trên địa bàn xã. Được biết, trong năm qua, VWS đã dành gần 4,5 tỷ đồng cho công tác từ thiện và hỗ trợ giáo dục.

300 phần quà cho người nghèo ở Thủ Đức

Coca-Cola Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức tổ chức trao 300 phần quà (170.000 đồng/phần, gồm tiền mặt, bánh kẹo và sản phẩm Coca-Cola) để hỗ trợ các hộ nghèo tại địa phương vui Tết Kỷ Sửu (ảnh 2). Trước đó, Coca-Cola cũng đã trao 270 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho người nghèo quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Vào ngày 29-12, công ty cũng sẽ trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 170.000 đồng cho người nghèo huyện Duyên Thái và Thường Tín (Hà Tây, Hà Nội). Tổng số tiền Coca-Cola trao tặng người nghèo đón Tết năm nay hơn 140 triệu đồng.

Big C và P&G Việt Nam tặng 1.600 phần quà

Hệ thống siêu thị Big C và P&G Việt Nam hiện đang tổ chức hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thông qua chương trình “Trao tặng quà cho gia đình nghèo”. Chương trình kéo dài đến ngày 22-1 với 1.600 phần quà (trị giá 450 triệu đồng) được trao tận tay hộ nghèo tại những nơi có Siêu thị Big C hoạt động.

Được biết, trong 1.600 phần quà trên, người tiêu dùng Việt Nam đã chung tay đóng góp 999 phần quà bằng việc trích ra 999 đồng khi mua sản phẩm P&G tại hệ thống Big C. Tổng phần quà còn lại do Big C và P&G Việt Nam hỗ trợ. Lịch trao quà lần lượt diễn ra như sau: Ngày 14-1, tại Big C Hải Phòng; ngày 16-1, Bic C Hoàng Văn Thụ và Big C Miền Đông (TP.HCM); ngày 17-1, Big C Gò Vấp (TP.HCM) và Big C Thăng Long (Hà Nội); ngày 20-1, Big C Đồng Nai; ngày 22-1, Big C Đà Nẵng.