Huy động nhiệt điện, tập trung tích nước cho hạ du

Các thủy điện luôn chủ động tích nước phục vụ sản xuất vùng hạ du. Ảnh: TP

Trong tháng 3-2016, sản lượng điện bình quân toàn hệ thống điện quốc gia sẽ tăng cao, ở mức 495 triệu kWh/ngày (tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2015). Để tiếp tục đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt trong tháng cũng như cho mùa khô năm 2016; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ khai thác tối đa các nhà máy nhiệt điện than, khí, dầu; khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện để tiếp tục đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương.



Chủ động điều tiết nước

Trong năm 2015, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tình hình thủy văn của các hồ chứa thủy điện trên toàn hệ thống gặp nhiều khó khăn. Hầu hết hồ thủy điện từ Thanh Hóa trở vào đều thiếu hụt khoảng 40%-60% so với mức trung bình các năm trước. Nhận biết được tình hình khó khăn về nguồn nước, tập đoàn đã huy động các nguồn nhiệt điện than, tua-bin khí, kể cả nguồn chạy dầu, hạn chế huy động các nhà máy thủy điện để tích nước sớm. Tuy nhiên đến hết năm 2015, nhiều hồ vẫn không thể tích lên mực nước dâng bình thường. Tổng lượng nước tích được trong các hồ chứa trên toàn hệ thống chỉ đạt 27,37 tỉ m3, tương đương 83% dung tích hữu ích các hồ.

Trong bối cảnh diễn biến thủy văn có nhiều bất lợi, EVN luôn chỉ đạo các công ty thủy điện đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu cấp nước của các địa phương, kể cả trong những thời kỳ phụ tải thấp. Với điều kiện khô hạn nghiêm trọng, hiện nay các thủy điện trên khu vực miền Trung và miền Nam đang được vận hành chủ yếu theo yêu cầu cấp nước cho hạ du.

Theo EVN, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống điện quốc gia có 81 nhà máy thủy điện trên 30 MW đang vận hành với tổng công suất khoảng 15.570 MW, chiếm 40,4% công suất đặt toàn hệ thống (38.500 MW). Trong đó chỉ có 38 hồ có khả năng điều tiết nước phục vụ phát điện, tưới tiêu và cấp nước hạ du trong cả mùa khô. Tính đến trung tuần tháng 3-2016, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy điện miền Trung và miền Nam như Thủy điện Bình Điền, A Vương, Buôn Tua Srah, Đồng Nai 3… thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Đặc biệt là hồ Ialy thấp hơn tới 12,60 m.

Đảm bảo đủ điện mùa khô

Ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc EVN, cho biết trong tháng 3 này sản lượng điện bình quân toàn hệ thống sẽ tăng cao, ở mức 495 triệu kWh/ngày, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2015, công suất phụ tải lớn nhất khoảng 25.640 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện trong giai đoạn này khoảng 31.100-33.600 MW. Như vậy, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng. Ông cho biết thêm, tập đoàn sẽ khai thác tối đa các nhà máy nhiệt điện than, khí, dầu; khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện để đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương.

Về công tác đầu tư xây dựng, sắp tới tập đoàn sẽ đảm bảo vận hành ổn định bốn tổ máy của Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1; tiếp tục đảm bảo tiến độ thi công các dự án Thủy điện Sông Bung 2, Trung Sơn, Thác Mơ mở rộng, Nhiệt điện Thái Bình, Duyên Hải 3 mở rộng. Riêng thủy điện Thác Mơ mở rộng đảm bảo mục tiêu thông hầm dẫn nước trước ngày 31-3 theo tiến độ được duyệt.

Bên cạnh đó, EVN và các đơn vị sẽ tập trung thi công đảm bảo hoàn thành đóng điện các công trình đường dây 500 kV Duyên Hải - Mỹ Tho, đường dây 220 kV Huế - Hòa Khánh mạch 2. Tập đoàn đang chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị để triển khai thi công lắp đặt cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm, đáp ứng mục tiêu hoàn thành đóng điện trong ngày 25-4.

