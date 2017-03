KIA New Morning: “Mỗi ngày sống mới”

Tập đoàn KIA đã tạo dấu ấn đặc biệt và cho ra đời các mẫu sản phẩm mới lạ có sức cuốn hút mạnh mẽ. Trong đầu năm 2009, sự xuất hiện của mẫu xe Soul đã làm bất ngờ và mang đến cho khách hàng cảm xúc đặc biệt và đã giành được giải thưởng “Red dot” - một giải thưởng thiết kế danh tiếng trong ngành ôtô.

Trong chuỗi sản phẩm KIA do THACO phân phối tại Việt Nam, mẫu xe KIA New Morning được đánh giá là mẫu xe rất thành công. Mẫu xe New Morning là mẫu xe mini hoàn hảo cả về kiểu dáng, màu sắc và chất lượng. Với kính thước nhỏ gọn (dài 3.535 mm, rộng 1.595 mm), New Morning rất dễ dàng lưu thông trên các con phố vốn rất chật hẹp của đường sá Việt Nam hiện nay và sẽ không khó khăn tìm cho mình một chỗ đậu ngay tại các trung tâm đô thị. Tuy nhỏ gọn về kiểu dáng nhưng mẫu xe New Morning được thiết kế rất hoàn hảo, tinh tế đến chi tiết. Tay lái trợ lực giúp người lái điều khiển dễ dàng và rất thoải mái, kính cửa sổ chỉnh điện cả phía trước lẫn phía sau, trang bị hệ thống máy lạnh cùng dàn âm thanh cực chuẩn gồm radio, CD, MP3 phục vụ nhu cầu giải trí trên xe.

New Morning có thể làm hài lòng bất kỳ khách hàng khó tính nào đam mê dòng xe Sedan nhỏ gọn và đặc biệt hơn, mẫu xe này rất phù hợp với nữ giới vì kiểu dáng xinh xắn, nhiều màu sắc, hiện đại, khoang hành lý rộng rãi phù hợp nhu cầu mua sắm thỏa thích nhưng không kém phần sang trọng.

Theo số liệu VAMA, mẫu xe New Morning có doanh số bán hàng tăng liên tục trong ba tháng đầu năm 2009, có tổng số bán 360 xe và đang là mẫu xe được khách hàng rất quan tâm trong điều kiện giao thông và kinh tế hiện nay. Theo nguồn tin từ Chi nhánh Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải tại Đà Nẵng, mẫu xe này đang rất được nhiều đối tượng khách hàng TP Đã Nẵng quan tâm và tin dùng vì giá cả rất hợp lý, điều kiện thanh toán dễ dàng, khách hàng chỉ cần 4.999 USD có thể mua được xe trả góp trong thời gian 36 tháng với mức lãi suất rất ưu đãi. Ngoài các đối tượng khách hàng tư nhân, Chi nhánh miền Trung còn cho biết hiện nay, các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải cũng rất quan tâm xem xét đầu tư. Trong đó, trong tháng 4-2009, Công ty cổ phần Vận tải và thương mại Đà Nẵng với hoạt động kinh doanh chính là vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi và xây dựng cầu đường với thương hiệu TAXI-SÔNG HÀN đã đầu tư thêm trong giai đoạn một là 25 xe New Morning, nâng tổng số đầu xe taxi lên 75 xe và sẽ chính thức đưa vào phục vụ khách hàng sau lễ 30-4 và 1-5.