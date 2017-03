“Lăn bánh an toàn” cùng Bridgestone Việt Nam

Theo đó, phạm vi các hoạt động trong chiến dịch Lăn bánh an toàn sẽ được mở rộng từ “online” đến “offline”. Cụ thể, trong tháng 10 và 11-2012, chương trình sẽ được tổ chức tại các trung tâm sát hạch lái xe ở TP.HCM và Hà Nội với các hoạt động sôi nổi, thú vị. Song song đó, Bridgestone Việt Nam cũng ra mắt website: www.lanbanhantoan.com. Tham gia trang web này, người chơi được trang bị nhiều kiến thức cần thiết về lái xe an toàn và có cơ hội thực hành thông qua trang web để nhận nhiều phần quà hấp dẫn như New iPad, mũ bảo hiểm, áo thun …

Cạnh đó, Bridgestone còn phối hợp với tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần và báo www.vnexpress.net ra mắt chuyên mục Lăn bánh an toàn với các hình ảnh minh họa dễ hiểu, giúp người đọc nắm bắt các kiến thức về lái xe an toàn một cách trực quan và sinh động.

NM