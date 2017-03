Lê Hải Châu – Người tiên phong về ‘ngựa’

Và chắc hẳn sẽ không có một Chu Việt giàu có, vững vàng như hôm nay nếu không có một tấm lòng, một bản lĩnh và chữ tín nơi con người như Lê Hải Châu.



Ông Lê Hải Châu

Sinh ra tại Hà Nội và lớn lên tại Sài Gòn, vì thế không gì ngạc nhiên khi nói rằng, trong Anh luôn có hai dòng máu Bắc – Nam. Đặc biệt may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời, nên ngay những ngày còn nhỏ, Anh đã được tận hưởng những đức tính quý báu của một người cách mạng thực thụ, đó là sự nhẫn nhịn, chịu khó lắng nghe và luôn tìm tòi học hỏi. Và bởi bản tính ham học hỏi và thích khám phá cái mới, nên anh luôn cố gắng được đi nhiều nơi, được đặt chân đến nhiều vùng miền trên cả nước cũng như nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Chính vì lẽ đó mà trong anh bắt đầu dấy lên mong muốn phải tạo ra một điều gì đó thật khác biệt, thật mới mẻ để đứng vững trên “thương trường là chiến trường” này.

Dù tuổi ngoài 40, nhưng tính tò mò trước cái lạ, tìm hiểu đến cùng sự việc lúc nào trong Lê Hải Châu cũng sôi sục như tuổi đôi mươi. Nhờ thế, anh luôn “đi trước thời đại” với những ý tưởng kinh doanh mới lạ và táo bạo. “Nhiều năm trước, mấy lần đi Pháp, Nhật, thấy họ có món thịt ngựa ăn rất ngon nên tôi nảy ra ý định kinh doanh mặt hàng này. Vậy là tháng 7-2006, Công ty Chu Việt của tôi quyết định đưa sản phẩm thịt ngựa ra thị trường, không ít người cho rằng trước sau gì cũng… sập tiệm vì ở Việt Nam chẳng ai biết đến món ăn này. Tuy nhiên, sau mấy tháng hoạt động, thịt ngựa, xúc xích ngựa và các sản phẩm từ ngựa đã có mặt khắp từ Nha Trang đến tận các tỉnh miền Tây và dần trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người. Thậm chí, giới kinh doanh ăn uống còn ví von thịt ngựa đã tạo ra “cơn sốt ẩm thực” ở phía Nam”. Lê Hải Châu nhớ lại thời gian anh “sinh” ra ý tưởng trở thành người tiên phong đưa thịt ngựa vào văn hóa ẩm thực Việt và tiên phong sản xuất xúc xích từ ngựa ở Việt Nam.

Từ đó, Anh tiếp tục là người tiên phong tại Việt Nam mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất cao ngựa hiện đại nhất Việt Nam, một cơ sở khang trang sạch đẹp, đảm bảo mọi tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của ngành y tế. Sản phẩm của Chu Việt được sản xuất theo quy trình chuẩn mực, khép kín, được giám sát chặc chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến khi ra sản phẩm. Nguyên liệu luôn đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được kiểm dịch thú y và giám sát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm. Anh cũng tiên phong trong việc đưa từng lô sản phẩm đi kiểm nghiệm hàm lượng các thành phần dược liệu để chứng minh chất lượng và công dụng của sản phẩm. Chính vì lẽ đó mà Cao ngựa Chu Việt dẫn đầu thị trường khi vượt qua các quy trình kiểm duyệt khắt khe của Cục Quản lý thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để phân phối sản phẩm không chỉ thị trường Mỹ mà còn có thương hiệu tại nhiều nước trên thế giới.

Các sản phẩm của công ty gồm: cao ngựa Chu Việt – Thiên Phước, cao ngựa bạch Chu Việt – Thiên Phước, thực phẩm chức năng (TPCN) Mã pín tửu, thực phẩm dinh dưỡng xúc xích ngựa và các chế phẩm khác từ ngựa… được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22.000:2005. Với sự đầu tư đó, Chu Việt đã được đền đáp xứng đáng khi công ty đoạt Giải thưởng cúp vàng “Thực phẩm an toàn và an sinh xã hội” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kĩ thuật Việt Nam tổ chức xét chọn và trao tặng cho sản phẩm cao ngựa Chu Việt, Giải thưởng “Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” năm 2009 do Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục ATVSTP (Bộ Y tế) trao tặng, Giải thưởng Cúp vàng “Thương hiệu – nhãn hiệu” năm 2009, rồi Cúp “Tự Hào Thương Hiệu Việt” năm 2010… và trên 20 giải thưởng danh giá khác. Đặc biệt, Công ty Kỷ lục VietKings, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cũng đã chứng nhận công ty Chu Việt là “Công ty đầu tiên chế biến nhiều nhất các sản phẩm từ ngựa”.

Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ trên mà anh Lê Hải Châu – Người tiên phong về “Ngựa” đã được Đảng, Nhà nước cũng như các tổ chức xã hội trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cúp vàng, huy chương và các chứng nhận như một sự ghi nhận sâu sắc đối với anh và công ty. Từ Cúp vàng Danh hiệu “Lãnh đạo xuất sắc lần II”, “ Giám đốc tài năng”, “Vì sự phát triển cộng đồng”, Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì “Đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự thành công của Lễ kỷniệm 20 năm thành lập và Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB VN lần IV”. Rồi Cúp Vàng cùng danh hiệu “Doanh nhân – CCB xuất sắc trên mặt trận kinh tế thời kỳ đổi mới”. Và hàng loạt danh hiệu khác: “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy Hội Người cao tuổi VN”; giấy chứng nhận “Doanh nhân VN với Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững”; “Doanh nhân xuất sắc đất Việt 2010”…

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, doanh nhân Lê Hải Châu – Người tiên phong về “Ngựa” đã làm tất cả những việc mà với ông, đó là niềm hạnh phúc. Chúc anh luôn hăng hái trong công cuộc đem những sản phẩm tốt nhất từ thiên nhiên phục vụ người tiêu dùng trong nước và trên thế giới.