MB đạt 2.552 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong chín tháng

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.552 tỉ đồng (lợi nhuận của riêng ngân hàng đạt 2.406 tỉ đồng, hoàn thành trên 76% kế hoạch năm 2015). Với kết quả này, MB tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận của nhóm các ngân hàng TMCP không có vốn nhà nước chi phối.

Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản khác của riêng hoạt động ngân hàng như dư nợ tăng trưởng 12,8% (NHNN chấp thuận MB tăng trưởng tín dụng 13% từ đầu năm 2015) so với đầu năm (tăng 22,9% so với cùng kỳ); huy động vốn tăng 3,8% so với đầu năm (tăng 8,3% so với cùng kỳ); kiểm soát nợ xấu chặt chẽ, tỉ lệ nợ xấu thấp - dưới 2%. Tổng tài sản hiện nay của MB đạt 206.384 tỉ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm (tăng 6,6% so với cùng kỳ). MB cũng đã hoàn thành tăng vốn điều lệ đồng trước hạn định. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch đạt hơn 220 điểm. MB vừa được cấp phép mở mới 10 chi nhánh.

Với kết quả đạt được, MB đề xuất và được NHNN cho phép điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 lên 17% để phù hợp bối cảnh nền kinh tế đang có những dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu tiếp cận vốn gia tăng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, MB cũng được xếp hạng trong top 50 các doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2015 (bảng xếp hạng V-1000) do Vietnam Report phối hợp với Tổng cục Thuế và báo Vietnamnet công bố. Bảng xếp hạng V-1000 được nghiên cứu, xây dựng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã có đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước trong năm qua. Cụ thể, năm 2014 đã nộp ngân sách nhà nước là 760 tỉ đồng. Tính chung trong giai đoạn từ 2009 đến 2014, MB đã nộp tổng cộng hơn 4.000 tỉ đồng thuế TNDN.