Mua sách, được tặng vé xem phim

Cụ thể: 100 cặp vé xem phim Monte Carlo tại cụm rạp Megastar; 1.000 phiếu mua hàng giảm giá 15% tại các nhà sách ngoại văn PNC; 10.000 bản sách ngoại văn dành cho tuổi teen, thiếu nhi được giảm giá đến 50%. Những bản sách ngoại văn nổi bật dành cho bạn đọc trong dịp này là: Red Riding Hood, Beastly, The Twilight Saga, Pretty Little, Liars, Teen Idol, Princess Diaries Teen Idol, The Lovely Bones, The Adventures of Tintin, The last song, Dear John, Gossip girl…

NHẬT LINH