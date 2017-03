Ngày và đêm bảo vệ an toàn mục tiêu

Hơn sáu năm qua, công ty đã huấn luyện và đào tạo hàng ngàn nhân viên bảo vệ và mở các chi nhánh tại Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An..., cung cấp dịch vụ bảo vệ cho hàng trăm khách hàng trên cả nước. Qua đó đã tạo được thương hiệu của mình, đứng vững và phát triển vững chắc trên thị trường dịch vụ bảo vệ hiện nay, Công ty Ngày và Đêm đã chú trọng xây dựng từ thương hiệu cho đến chiều sâu nhân sự, cũng như đầu tư nâng cấp, sửa chữa văn phòng làm việc, quản lý các mặt hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Mới đây, công ty đã ký kết với Trường ĐH An ninh (Bộ Công an) trong công tác đào tạo bảo vệ. Theo thỏa thuận hợp tác, sau mỗi khóa đào tạo (ba tháng), Trường ĐH An ninh sẽ cấp chứng chỉ nghề cho lực lượng bảo vệ, vệ sĩ của công ty theo quy định của Chính phủ.

Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo uy tín

Trong sáu năm qua, cán bộ, nhân viên, vệ sĩ của Công ty Ngày và Đêm đã túc trực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trên khắp mọi nơi, mọi lúc, đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ kẻ gian lấy cắp, thu hồi tài sản cho khách hàng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng chục vụ có nguy cơ cháy nguy hiểm; trực tiếp tham gia chữa cháy nhiều vụ cháy lớn, cứu chữa tài sản với giá trị hàng trăm triệu đồng. Điển hình là vụ cháy tại Công ty Hưng Lộ, Công ty Căn Viễn và mới đây lực lượng bảo vệ của công ty đã tham gia dập đám cháy lớn ở tòa nhà Kumho.

Vệ sĩ Công ty Ngày và Đêm đang hoạt động tại mục tiêu.

Bằng nghiệp vụ sắc sảo, tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng bảo vệ của công ty đã kịp thời tham gia xử lý nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, cứu chữa hàng chục nạn nhân là cán bộ, công nhân viên, khách hàng. Với lòng dũng cảm, phẩm chất đạo đức tốt, lực lượng vệ sĩ Ngày và Đêm đã tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xã hội như bắt cướp, bắt trộm, trả lại của rơi..., được nhân dân, khách hàng và cơ quan công an các địa phương tin tưởng và khen ngợi.

Sáu năm, thời gian chưa đủ dài để nói lên sự trưởng thành, phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nhiên khi nhìn lại, tập thể cán bộ, nhân viên, vệ sĩ của Công ty Ngày và Đêm luôn tự hào với thành quả đã làm được trong chặng đường xây dựng và phát triển công ty.

Nghiệp vụ sắc sảo, tinh thông và trung thực

Thời gian qua, trên thị trường cung cấp dịch vụ bảo vệ đã xảy ra một số vụ bảo vệ trộm cắp hay tiếp tay tẩu tán tài sản của khách hàng. Nhiều bảo vệ chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nhưng lại được giao bảo vệ nhiều tài sản có giá trị lớn, trong khi một số công ty lại quản lý lỏng lẻo nên nhiều anh em dễ bị cám dỗ. Từ đó dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín hoạt động nghề bảo vệ nói chung.

Nói về đạo đức nghề nghiệp của nghề vệ sĩ, ông Ngô Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Ngày và Đêm, cho biết: “Với ý thức luôn nâng cao chất lượng phục vụ, tạo lòng tin, uy tín đối với khách hàng, đồng thời kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Công ty Ngày và Đêm rất chặt chẽ trong khâu tuyển chọn, đào tạo và quản lý lực lượng vệ sĩ. Đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh em. Qua đó, Công ty Ngày và Đêm luôn có hàng ngàn cán bộ, nhân viên bảo vệ, vệ sĩ có sức khỏe, nghiệp vụ sắc sảo, phẩm chất đạo đức tốt để cung cấp cho hàng trăm khách hàng trên cả nước, góp phần giữ gìn trật tự an ninh và đáp ứng yêu cầu của khách hàng”.

Ông Ngô Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Ngày và Đêm.

Bên cạnh đó, công ty còn thành lập các tổ chức công đoàn, chi đoàn, chi bộ, hội chữ thập đỏ để tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho người lao động; luôn quan tâm hoạt động công tác xã hội, phong trào quần chúng. Thực hiện các chế độ quyền lợi cho người lao động như bảo hiểm y tế, xã hội, tai nạn, chế độ nghỉ lễ, Tết, phép, hiếu hỉ, tăng ca, tăng giờ... và các chế độ khác theo quy định. Nhờ vậy, hầu hết cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác và phấn đấu xây dựng tạo nên thương hiệu Công ty Ngày và Đêm càng phát triển.

Một số điển hình góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội của Công ty Bảo vệ Ngày và Đêm Ngày 11-10-2008, bảo vệ Hồ Hữu Chói trực tại Công ty Phát Đạt (940B đường 3/2, quận 11, TP.HCM) đã bắt được hai tên cướp ĐTDĐ giao Công an phường 15, quận 11 xử lý; Ngày 5-11-2008, bảo vệ Trịnh Đức Hiệp đã ngăn chặn kẻ gian lấy xe gắn máy Honda SH tại Công ty Nutifood (208 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM); Ngày 25-3-2009, bảo vệ Võ Thanh Tuấn đã phát hiện kẻ gian lấy cắp xe gắn máy Air Blade của khách hàng Công ty FPT (193 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM); Ngày 28-6-2009, bảo vệ Vũ Ngọc Dương nhặt được 10 triệu đồng và đã trả lại cho chi nhánh Vietcombank (7-8-9 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM); Ngày 26-6-2009, bảo vệ Vi Văn Khoa trong ca trực phát hiện kẻ gian vào Công ty FPT lấy bốn laptop ra cổng, bảo vệ đã ngăn chặn, lấy lại trả cho khách hàng (32 Trương Định, phường 7, quận 3, TP.HCM); Ngày 15-7-2009, bảo vệ Nguyễn Duy Bình phát hiện cháy tại công trường Kumho (39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1) và đã tổ chức chữa cháy kịp thời. Ngày 10-9-2009, đội trưởng Nguyễn Đức Doãn trong lúc đi tuần tra đã phát hiện nhân viên Công ty Mercedes Benz (13 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) lấy cắp bộ thắng xe bốn bánh trị giá gần 20 triệu đồng.

