Phú Mỹ Hưng chào bán giai đoạn 2 dự án Happy Valley

Với tỉ lệ tiêu thụ 86% trên 163 căn hộ của giai đoạn 1, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (PMH) cho biết ngày 25-5 sẽ chào bán giai đoạn 2 với 165 căn hộ của dự án Happy Valley. Tính cả hai giai đoạn, PMH đã đưa ra thị trường hơn 300 căn hộ trên tổng số 818 căn của toàn dự án.

Happy Valley là dự án đầu tiên PMH chào bán trong năm nay và là dự án căn hộ thứ 34 được triển khai trong khu đô thị. Trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, Happy Valley vẫn nhận được sự quan tâm của khách hàng do nhiều yếu tố, trong đó vị trí đắc địa, đối diện sân Golf Nam Sài Gòn, gần bên dòng sông cảnh quan, mặt tiền dự án tiếp giáp với đại lộ Nguyễn Văn Linh và đối diện với khu The Crescent, Trung tâm mua sắm Crescent Mall.

Cuộc sống ở Happy Valley là một cuộc sống có thể tạo ra những giá trị tinh thần để hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả.

Hướng đến những khách hàng có nhu cầu mua nhà để sử dụng và góp phần tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc thu xếp tài chính cá nhân, PMH định giá bán hợp lý so với quy mô, chỉ từ 30 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT, quỹ bảo trì và tiền sử dụng đất). So với các dự án căn hộ chào bán từ năm 2008 đến nay, ngoại trừ Sky Garden 3 với giá chào bán từ 27 triệu/m2 tại thời quý I-2008, Happy Valley là dự án thứ hai có giá tương đối mềm. Đơn vị này cũng mở rộng tối đa điều kiện để người quan tâm dễ tiếp cận bằng cách thiết kế lịch thanh toán dài gấp 1,5 so với các dự án trước đây. Ngoài ra, cũng có 15 ngân hàng hỗ trợ cho khách vay mua căn hộ Happy Valley.

Thiết kế dự án có nhiều điểm ưu việt, trong đó yếu tố tự nhiên được chủ đầu tư chăm chút nhằm đa dạng tiện ích phục vụ người dân. Trên 3,4 ha, PMH dành hơn 77% diện tích đất là không gian xanh mở và đất giao thông; đồng thời, đây là dự án đầu tiên PMH chú trọng thiết kế các tiện ích ngoài trời bằng việc đầu tư nhiều chi phí cho hồ bơi, hồ cảnh, hoa viên, khu vui chơi có trang bị nhiều dụng cụ tương tác cho trẻ vận động như cầu tụt, sân chơi…; khu tập dưỡng sinh, khu thể thao giải trí ngoài trời có các thiết bị tập thể dục… Sự đa dạng tiện ích nội khu dự án cũng là một yếu tố thu hút người dân quan tâm bởi không cần so sánh Happy Valley với dự án đơn lẻ trong thành phố mà ngay cả các khu phố trong đô thị PMH cũng không được quy hoạch tiện ích phong phú như thế.

Khách hàng mua căn hộ Happy Valley được nhận quà tivi Samsung Trong đợt công bố giai đoạn 1 của dự án Happy Valley vừa qua, ngoài việc chọn mua được căn hộ phù hợp, khách hàng còn tham gia rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn được tài trợ bởi Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina bao gồm 10 tivi Led 40 inch trị giá 10 triệu đồng/cái và một tivi thông minh 46 inch trị giá 41 triệu đồng (ảnh). Ngoài ra, Ngân hàng VIB cũng tham gia tài trợ một tủ lạnh Side by Side LG trị giá hơn 20 triệu đồng cho khách hàng mua căn hộ Happy Valley.

ĐOÀN LÊ