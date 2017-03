Phú Mỹ Hưng khởi động lại dự án Star Hill

Quy hoạch Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhận giải thưởng quốc tế tại Mỹ Bản quy hoạch tổng thể Khu đô thị Nam Sài Gòn (Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng) vừa được xướng danh trong lễ trao giải Global Awards for the Excellence diễn ra tại bang Colorado (Mỹ). Đây là giải thưởng toàn cầu dành cho những dự án xuất sắc của Urban Land Institute (ULI). Theo đó, quy hoạch tổng thể Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đáp ứng được những tiêu chí đánh giá như thiết kế độc đáo, đóng góp tích cực cho cộng đồng, đột phá trong ý tưởng, khả năng bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội… Ban Giám khảo ULI nhận xét Khu đô thị Nam Sài Gòn là nền tảng phát triển của một vùng đất được đô thị hóa toàn diện, đồng bộ nhằm tạo ra một cuộc sống chất lượng cao và bền vững. Dự án là thành quả của sự hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, là đòn bẩy cho sự đầu tư phát triển một khu đô thị với quy mô lớn hơn. Global Awards for the Excellence là giải thưởng quốc tế thứ 4 mà bản quy hoạch tổng thể Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đạt được. Trước đó là giải thưởng của tạp chí Kiến Trúc Tiến Bộ Hoa Kỳ, Viện Kiến trúc Hoa Kỳ, giải bạc MIPIM 2011 ở hạng mục Dự án phát triển nhà ở tốt nhất tại Hội chợ Triển lãm Bất động sản Quốc tế MIPIM Asia 2011 (Hong Kong). Thành công của dự án càng khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn, hợp lý giúp tạo ra một cộng đồng hiện đại cho người Việt trẻ cũng như cho các doanh nhân quốc tế. PHI NGUYỄN