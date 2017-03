Ra mắt chính thức mạng xã hội Zing Me

Nhân dịp này, Zing Me phát động cuộc thi “Viết ứng dụng trên Zing Me” dành cho các lập trình viên trẻ.

Sau một năm, Zing Me hiện là mạng xã hội có đông thành viên Việt Nam nhất với hơn 5 triệu thành viên và trung bình có 450 triệu lượt truy cập/tháng. Theo thống kê, khách hàng chủ yếu của Zing Me là học sinh, sinh viên và bạn trẻ (chiếm 75%). Zing Me được đánh giá cao do có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện, kết nối rộng và đặc biệt là giải trí lành mạnh. Sắp tới, Zing Me sẽ mở API (Application Programming Interface), cho phép các bên thứ ba phát triển các ứng dụng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng, chia sẻ với người dùng.

Các lập trình viên trẻ có thể tham khảo điều lệ cuộc thi, giải thưởng (giá trị giải nhất là 50 triệu đồng) và thời gian cuộc thi “Viết ứng dụng trên Zing Me” tại trang web: http://developer.me.zing.vn.

NM