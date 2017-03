Siêu thị Co.opmart giới thiệu 48 mẫu giỏ quà tết

Để đón đầu thị trường mua sắm giỏ quà tết năm nay, hệ thống siêu thị Co.opmart đã tung ra 48 mẫu sản phẩm chất lượng, tiết kiệm với nhiều mức giá và chiết khấu cao.

Rục rịch chẩn bị cho hàng tết

Giỏ quà tết đa dạng mẫu mã và lên kệ sớm hơn mọi năm, đó là nhận định cho thị trường giỏ quà tết năm nay. Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, từ ngày 15-12 đã bắt đầu trưng bày các giỏ quà tết. Đặc biệt các mẫu giỏ quà đa dạng mẫu mã, nhiều mức giá, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu biếu tặng. Để có thể tung giỏ quà tết ra thị trường sớm, hệ thống chủ động phối hợp cùng hàng trăm nhãn hàng uy tín để thiết kế sẵn 48 mẫu giỏ quà có giá dao động từ gần 70.000 đồng đến gần 2,1 triệu đồng/mẫu. Mức giá này đảm bảo phục vụ khách hàng ở mọi phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Nếu như các mẫu giỏ quà giá từ 149.000 đồng đến 1 triệu đồng đặc biệt phù hợp để doanh nghiệp làm quà biếu nội bộ thì mẫu khoảng 2 triệu đồng lại khá phù hợp để biếu tặng đối tác.

Tất cả 48 mẫu giỏ quà tết của Co.opmart đều mang ý nghĩa may mắn, sung túc, thịnh vượng. Phần bao gói bên ngoài rất đẹp, trang nhã, sang trọng đặc trưng không khí tết, thay cho những lời chúc tốt đẹp của người tặng gửi đến người nhận trong năm mới. Cụ thể, trong gói quà “Xuân hạnh phúc” giá chỉ gần 70.000 đồng, siêu thị chuẩn bị cho khách hàng một chai nước ngọt Pepsi lớn, một chai dầu ăn Cái Lân, một gói đường cát trắng cao cấp và một hộp bánh ngọt hiệu Hura. Mẫu “Phúc An Tân Niên” giá chỉ 199.000 đồng gồm bánh ngọt Lucky Co.opmart, dầu ăn Tường An, bột nêm Knorr, đường trắng tinh luyện, nước mắm Nam Ngư. Những mẫu giỏ quà khác cón có các loại mứt hạt sen, hạt dẻ, hạt điều, phô mai, rượu, trà Lipton nhãn vàng, khô bò, cà phê hòa tan, nho khô, các loại kẹo…

Chiết khấu đến 5% khi đặt quà tết sớm

Tại Việt Nam, đại đa số các gia đình có nhu cầu trang trí bằng giỏ trái cây với mong muốn cầu mong cho năm mới sung túc, ý nghĩa, đủ đầy. Do vậy, bên cạnh các mặt hàng bánh kẹo, trà mứt truyền thống, trong 48 mẫu giỏ quà gói sẵn, hệ thống siêu thị Co.opmart có thiết kế riêng bốn mẫu giỏ quà cấu thành từ các loại trái cây mang ý nghĩa may mắn. Đó là mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa tươi, bưởi da xanh, kiwi, nho Mỹ…

Ngoài mức giá hợp lý, đa dạng, từ nay đến trước ngày 1-1-2016, tất cả khách hàng là cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi liên hệ đặt một trong 48 mẫu giỏ quà tết của Co.opmart đều được chiết khấu đến 5%. Chương trình áp dụng cho hóa đơn có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Để tạo thuận tiện cho việc mua sắm vào những ngày bận rộn cuối năm, khách hàng có thể đặt hàng tại website http://gioquatet.co-opmart.com.vn, tổng đài 1900.555568 hoặc liên hệ với Siêu thị Co.opmart gần nhất. Các sản phẩm sẽ được báo giá cụ thể cùng các dịch vụ tiện ích kèm theo như gói quà miễn phí, giao hàng tận nơi.