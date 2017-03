Triển khai chương trình giáo dục ATGT cho học sinh

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi hàng đôi, hàng ba, đùa giỡn khi đang lái xe... là những hình ảnh dễ thấy ở các em học sinh phổ thông trung học vào giờ tan trường và xứng danh với câu nói: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Mặc dù đã có nghị quyết, chỉ thị về việc cấm học sinh đi xe máy tới trường. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn xảy ra phổ biến.

Chú trọng vào các em học sinh trung học

Có nhiều nguyên nhân để lý giải, chẳng hạn như trường học chưa quyết liệt trong việc ngăn chặn, phụ huynh thì dễ dãi, bất chấp nguy hiểm để con em họ đi xe máy đến trường. Mặt khác, học sinh vẫn chưa được tạo dựng nền tảng về ý thức trong tham gia giao thông. Ở nhiều trường học, việc hướng dẫn lái xe an toàn (LXAT) hầu như còn bị bỏ ngỏ.

Hiện nay tình hình tai nạn giao thông trong trường học rất đáng báo động, với số lượng học sinh tử vong vì tai nạn giao thông ngày càng cao. Do vậy, bắt đầu từ năm 2012, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cùng các cửa hàng bán xe và dịch vụ (HEAD) triển khai chương trình đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh THCS và THPT. Với chủ đề ATGT cho nụ cười ngày mai, chuỗi hoạt động này diễn ra tại 13 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Tây Ninh, Bình Phước. Chương trình thể hiện tôn chỉ cộng đồng hãy cùng chung tay nâng cao ý thức về ATGT, kỹ năng LXAT, kỹ năng dự đoán để phòng tránh nguy hiểm cho thanh thiếu niên, nhất là các em học sinh trung học.

Hỏi đáp về kiến thức an toàn giao thông.

Triển khai nhiều hoạt động cho các em

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 29-9-2012 đến 10-10-2012 đã có năm khóa tập huấn giáo viên chủ chốt và chương trình vui học mẫu được tổ chức tại Hưng Yên (ngày 29-9) bởi HEAD Ngọc Huế và Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, tại Hà Nam (ngày 4-10) bởi HEAD Tiến Ly và Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, tại Thái Bình (ngày 5-10) bởi HEAD Hưng Thịnh và Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình và tại TP.HCM ngày 10-10 bởi HEAD Sơn Minh và Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ngày 10-10 vừa qua, khóa tập huấn cho giáo viên và chương trình vui học mẫu đã diễn ra tại Trường THPT Marie Curie, quận 3, TP.HCM. Hoạt động được triển khai với sự phối hợp thực hiện của đại diện của Honda tại TP.HCM - HEAD Sơn Minh và Sở GD&ĐT TP.HCM. Quan trọng hơn là sự góp mặt của trên 200 em học sinh và đông đảo giáo viên đến từ các trường trung học trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, vào ngày 13-10, chương trình đã đến với gần 300 em học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ cùng các giáo viên của trường và các giáo viên đến từ các trường THPT trên địa bàn do HEAD Hồng Đức phối hợp với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức.

Qua những buổi tập huấn, đào tạo này, các thầy cô được giới thiệu về chương trình, cách triển khai cùng các phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy ATGT cho học sinh trung học. Qua đó, giúp thầy cô có thêm nền tảng kiến thức, kỹ năng LXAT cơ bản để phòng tránh tai nạn. Với các em học sinh, đó là những kiến thức bổ ích về ATGT; những kỹ năng cơ bản để có thể tự mình tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, tại hội thảo toàn quốc Nâng cao chất lượng giảng dạy ATGT cho học sinh trung học cho 63 tỉnh, thành, Vụ Giáo dục Tiểu học và HVN đã giới thiệu chi tiết về chương trình này. Kết quả, rất nhiều địa phương đã bày tỏ mong muốn được tham gia triển khai một cách hoàn chỉnh ngay từ năm học 2012-2013. Được biết sắp tới, các trường THPT sẽ trực tiếp đưa vào giảng dạy năm bài học trong giáo trình ATGT cho nụ cười ngày mai.

Với sự nỗ lực không ngừng, HVN mong muốn rằng các buổi học này sẽ trang bị thêm cho các em những kiến thức hữu ích, trở thành những công dân có ý thức ATGT và kỹ năng LXAT tốt. Tuy vậy, đây là kế hoạch lâu dài, rất cần được nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn ở Việt Nam.

Ngày 10-10 vừa qua, buổi vui học mẫu đầu tiên trong khuôn khổ chương trình ATGT cho nụ cười trẻ thơ 2012 cũng đã được tổ chức thành công tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Thủ Đức, TP.HCM). Hoạt động này thu hút 450 em học sinh và 500 thầy cô thuộc các trường tiểu học trên địa bàn 10 quận, huyện thuộc TP.HCM. Qua buổi vui học ATGT này, các em học sinh đã được học cách dự đoán và phòng tránh những nguy hiểm bất ngờ khi tham gia giao thông theo nội dung trong sách ATGT cho nụ cười trẻ thơ 2012. Thông qua những bài học đầy hấp dẫn, ví dụ vui nhộn dễ hiểu và sân thực hành gần gũi với thực tế, các em dần được hình thành nền tảng ý thức tốt trong tham gia giao thông.

MINH TÚ