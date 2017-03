VietinBank ký hợp đồng hợp vốn 100 triệu USD

(PL)- Cuối tuần qua tại Hà Nội, Ngân hàng (NH) TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ký kết hợp đồng vay hợp vốn nước ngoài trị giá 100 triệu USD với ba NH quốc tế lớn và uy tín do The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ., Ltd (BTMU), đối tác chiến lược của VietinBank làm đầu mối thu xếp.

Ngoài BTMU, NH BNP Paribas và NH Mega International Commerical Bank cũng tham gia vào hợp đồng vay hợp vốn này. Phát biểu tại lễ ký, ông Phùng Khắc Kế, Ủy viên HĐQT VietinBank, đánh giá cao sự hợp tác giữa VietinBank và ba NH nước ngoài lớn dưới sự thu xếp của BTMU, giúp mở ra cơ hội hợp tác hơn nữa giữa VietinBank và các bên tham gia. Đại diện các ngân hàng ký kết hợp đồng vay hợp vốn nước ngoài trị giá 100 triệu USD. Việc ký kết hợp đồng vay hợp vốn 100 triệu USD lần này đã khẳng định vị thế và uy tín của VietinBank trên thị trường tài chính quốc tế, thể hiện lòng tin của giới đầu tư cũng như giới tài chính quốc tế đối với VietinBank. VietinBank cam kết sẽ mang dòng ngoại tệ 100 triệu USD này đến đúng đối tượng có nhu cầu và sử dụng hợp lý nguồn vốn để tạo hiệu quả đầu tư cao nhất. Thông qua hợp đồng này sẽ bổ sung nguồn vốn ngoại tệ cho VietinBank để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp VietinBank có thêm nguồn lực tài chính tham gia cung ứng vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế. Tại buổi lễ, ông Yasuo Matsuyama, Tổng Giám đốc BTMU Việt Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, đại diện cho ba NH tham gia hợp vốn, khẳng định: “Chúng tôi cảm ơn VietinBank đã tạo điều kiện được tham gia đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn NH lần này. Hy vọng với sự hợp tác này, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhu cầu vốn cho hoạt động của VietinBank - một định chế đại diện NH Việt Nam đã và đang phát triển bền vững, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. BTMU là NH lớn Nhật Bản và thế giới, thuộc Tập đoàn tài chính MUFG - tập đoàn tài chính có tổng tài sản lớn thứ ba thế giới. Tập đoàn MUFG có trụ sở chính tại Tokyo với lịch sử hoạt động gần 350 năm, mạng lưới toàn cầu với hơn 2.250 văn phòng. BTMU mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993 và thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam vào năm 1996. GIA HÂN