Vũ điệu Crescent Mall vì môi trường sống tốt đẹp hơn

Chương trình với thông điệp Hãy yêu mến ngôi nhà của chúng ta và mọi người hãy cùng chia sẻ, chung tay làm cho môi trường sống tốt đẹp hơn.

Chương trình quy tụ hơn 500 người gồm cán bộ, công nhân viên Phú Mỹ Hưng, học sinh, sinh viên, cư dân, nhân viên các cửa hàng trong Crescent Mall, du khách tham quan mua sắm... Trong màn biểu diễn (ảnh), mọi người có dịp tận hưởng trải nghiệm thú vị khi tham gia nhảy đồng diễn trên nền nhạc ca khúc We are the world do nhóm 365 và X5 Việt Nam thể hiện. Vũ điệu Crescent Mall là sự kiện tiếp nối các hoạt động hướng về cộng đồng của Phú Mỹ Hưng được tổ chức xuyên suốt từ đầu năm đến nay như chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting, hội chợ hoa xuân PMH 2012, đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn… Đặc biệt, sắp tới là ngày hội PMH - Hướng về trẻ em lần 4 nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

PHI NGUYỄN