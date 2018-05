1 người làm giả con dấu của cơ quan cảnh sát điều tra

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, chúc mừng, biểu dương, thưởng “nóng” cho lực lượng phá án. Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh các bị can.



Nguyễn Thị Hương bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Trước đó, từ đầu năm 2018, Cơ quan ANĐT Công an Nghệ An phát hiện nghi vấn có đường dây sản xuất phôi bằng, con dấu giả quy mô lớn trên địa bàn nên đã vào cuộc làm rõ.



Đến ngày 27-4, sau thời gian củng cố chứng cứ, Cơ quan ANĐT Công an Nghệ An đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Hương (trú TP Vinh, Nghệ An) đang giao bằng giả và các giấy tờ giả cho Nguyễn Đức Tuấn (72 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh).



Tang vật con dấu giả của cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của bà Hương, cơ quan công an thu giữ 283 con dấu giả của cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, 3 máy tính xách tay, 2 máy scan in màu, một máy photocopy và nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan. Trong đó, có cả con dấu giả của Cơ quan ANĐT Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc và công an một số huyện, thị...



Bước đầu, bà Hương khai nhận là người trực tiếp làm bằng cấp, các chứng chỉ giả bán cho những người có nhu cầu với giá từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng/ bằng hoặc chứng chỉ.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra.