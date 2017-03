28 người tử vong vì TNGT trong ngày mồng 6 Tết

Cũng theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.290 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 1.097 tỷ đồng; tạm giữ 7 xe ô tô, 957 xe mô tô, tước 62 GPLX. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ nội địa toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 10 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nộp kho bạc Nhà nước 5 triệu 970 nghìn đồng.



Dòng xe ken dày trên cầu Mỹ Thuận từ chiều mùng 6 Tết. Ảnh: Hoàng Giang

Trong ngày hôm nay, đường dây nóng của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận 40 cuộc gọi và 4 tin nhắn của người dân. Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách. Cụ thể, xe Vương Chi của nhà xe Cao Nguyên mang BKS 47V- 2455 tuyến Đắk Lắk- Hà Nội đã chở quá số người quy định; xe khách mang BKS 47B- 015.42 của nhà xe Phương Thi chạy tuyến Krông Năng (Đắk Lắk)- Bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) đã tự ý tăng giá vé (từ 215.000 đồng tăng lên 450.000 đồng) và chở quá số người quy định; xe Quang Hạnh chạy tuyến Tuyên Quang- Kim Sơn nhồi nhét khách quá nhiều… Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh. Ngày mai 14 tháng 2 (tức mồng 7 Tết), là ngày cuối cùng của kì nghỉ Lễ Tết Nguyên Đán Bính Thân, mật độ phương tiện từ các tỉnh đổ về những thành phố lớn sẽ rất cao, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nguy cơ gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, có thể xảy ra nhiều hành vi vi phạm quy định phát luật về trật tự ATGT. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện quyết liệt một số giải pháp bảo đảm TTATGT đồng thời tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là thông tin hỗ trợ người dân đi lại, hoạt động bảo đảm ATGT trong vận tải hành khách, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải, an ninh trật tự tại bến xe và các điểm đón trả khách, tăng cường công tác bán vé và quản lý giá vé đúng quy định, quản lý luồng tuyến, nhanh chóng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phổ biến như nhồi nhét hành khách và tăng giá vé, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải kể từ khi người dân bắt đầu chuyến đi đến khi kết thúc chuyến đi. Huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã...) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là tuyến QL1, QL5, QL14, QL51... Tập trung xử lý vi phạm quy định tốc độ khi lái xe; chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có phương án huy động lực lượng, bố trí tại các khu vực của ngõ thành phố, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn nhất là các tuyến của ngõ vào thành phố. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường việc thực hiện kế hoạch bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên Đán 2016 do từng địa phương đã xây dựng, đồng thời xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân về tình hình TTATGT và hoạt động vận tải hành khách qua số điện thoại đường dây nóng phục vụ Tết.