3 sai phạm vụ chạy thận 8 người chết ở Hòa Bình

Liên quan vụ chạy thận ở BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm tám người chết, công an đã khởi tố ba bị can, tại cuộc họp thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017 sáng 28-6, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thông tin: Qua quá trình điều tra đã làm rõ, nổi bật có 3 sai phạm và việc khởi tố các bị can là cần thiết.



Bộ công an thông tin vụ chạy thận ở Hòa Bình

Theo Trung tướng Tuyến, sau khi xảy ra sự kiện tai biến y khoa, nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục cảnh sát đã cử các đơn vị chức năng gồm Viện khoa học hình sự, văn phòng cơ quan CSĐT cùng Công an Hoà Bình độc lập điều tra. “



“Chúng tôi đã lấy toàn bộ mẫu phẩm của Bệnh viện về giám định, qua kết luận giám định của Viện Khoa học hính sự thì khẳng định trong nước có độc tố, đây là nguyên nhân chính dẫn hậu quả 8 nạn nhân tử vong”, ông thông tin.

Qua quá trình điều tra, đã làm rõ các cá nhân sai phạm cụ thể sau: Bị can Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, ở Bắc Ninh) – Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh có hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp khi bảo trì các máy chạy thận nên bị khởi tố về rội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo điều 109 của BLHS.

Đối với Trần Văn Sơn (27 tuổi, ở Hoà Bình), là cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế của BV Đa khoa HB và người này có có trách nhiệm liên hệ với các công ty sửa chữa thiết bị nhưng thiếu trách nhiệm trong việc nhận bàn giao các máy. Vì vậy công an khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng.



Bệnh viện Hòa Bình

Với bác sĩ Hoàng Công Lương (31 tuổi, bác sĩ khoa Hồ sức Cấp cứu của BV) là người chỉ định việc thực hiện điều trị hôm xảy ra sự việc. Người này thiếu kiểm tra đã cho y lệnh nên bị khởi tố theo điều 242 tội vi phạm quy định khám chữa bệnh.



“Đây là tài liệu điều tra ban đầu, trong quá trình điều tra còn làm rõ xem liên quan đến ai nữa, có đủ điều kiện xử lý hình sự hay hành chính sẽ xem xét…. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên sẽ làm hết sức khách quan, chúng tôi sẽ sớm thông tin về vụ việc này”, ông nói.

Về đơn kiến nghị của GS, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu kiến nghị xung quanh việc khởi tố, điều tra bắt giam bác sĩ Lương, ông Tuyến cho hay: “Chúng tôi mới nhận thông tin trên mạng chứ chưa chính thức nhận được văn bản kiến nghị”, ông cho biết.