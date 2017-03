7,5 tấn tôm hùm bị chết hàng loạt do tảo độc

Ngày 13-6, ông Nguyễn Hữu Đài, Trạm phó Trạm Thú y thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết như trên.

Theo đó, do mật độ lồng nuôi tôm hùm khu vực này rất dày dẫn đến hiện tượng ô nhiễm cục bộ. Nắng nóng với cường độ ánh sáng mạnh trong những ngày qua đã làm phát sinh hiện tượng nở hoa của tảo tại một số vùng làm cho nước bị thiếu oxy nghiêm trọng làm tôm bị chết. Được biết từ đêm 10 đến sáng 11-6, 7,5 tấn tôm hùm nuôi vùng biển xã Xuân Phương bị chết, thiệt hại hơn 9 tỉ đồng.

• Không có bằng chứng việc cá chết hàng loạt do bị đầu độc. Tuy nhiên, để xác định rõ nguyên nhân, trấn an dư luận, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chỉ đạo gửi mẫu cá chết đến cơ quan kiểm định. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết như trên trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về cá nuôi lồng bè của một số hộ dân đảo Lý Sơn gần đây chết bất thường do bị đầu độc.