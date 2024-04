Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt? 26/04/2024 19:10

Ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nhà riêng đối với 6 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà riêng ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh CTV.

Cụ thể, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với 6 trường hợp, gồm: Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình; Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Trong đó bị can Nguyễn Xuân Phong, nguyên Cục phó Cục Thuế Bình Thuận được tại ngoại.

Cơ quan điều tra tại khu đô thị Phố Biển. Ảnh CTV.

Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp là các cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận hiện đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án Tân Việt Phát 2.

Trước đó, Ngày 1-3-2023, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư có quy mô hơn 62 ha.

Một góc Khu đô thị Phố Biển Phan Thiết. Ảnh CTV.

Theo Nghị định 188/2013, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới không phân biệt quy mô diện tích đất tại các đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. TP Phan Thiết là đô thị loại II được Thủ tướng có quyết định công nhận từ tháng 6-2009.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận lại đồng ý và bố trí hai khu đất khác (tổng diện tích 8,57 ha) để xây dựng nhà ở xã hội và cho phép chủ đầu tư nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% trong dự án trên.

Được biết tổng diện tích đất nhà ở xã hội trong dự án này khoảng 7,2 ha.

Tháng 6-2019, Thanh tra Chính phủ cho rằng trước khi cho phép chủ đầu tư chuyển diện tích 20% quỹ đất nhà ở xã hội khỏi dự án, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Xây dựng.

Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng bị can Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận.

Ngày 24-4-2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 906/BXD-QLN hướng dẫn “UBND tỉnh có thể căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn đã được phê duyệt, nghiên cứu để điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất ở dành cho xây dựng nhà ở sang vị trí khác phù hợp trong TP Phan Thiết với diện tích tương đương 20% quỹ đất trong dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, giao cho Công ty Golf và CLB Golf Phan Thiết thuộc Công ty Cổ phần Rạng Đông triển khai thực hiện”.

Ngoài hoán đổi quỹ đất 20% sai quy định pháp luật, UBND tỉnh Bình Thuận đã tự ý thu khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% với giá rẻ. Việc này đã làm thất thu ngân sách Nhà nước và có dấu hiệu cố ý biến đất nhà ở xã hội trong dự án nằm ở vị trí đắc địa thành đất thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu lợi trái quy định.