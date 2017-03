Bà Rịa- Vũng Tàu: Thành lập Sở Cảnh sát PCCC

Thay mặt lãnh đạo Bộ, trung tướng Bùi Bá Định- Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ Công an công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về thành lập bộ máy tổ chức cũng như quyết định điều động, bổ nhiệm các vị trí giám đốc, phó giám đốc, phòng và trung tâm thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, tổ chức bộ máy của Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm phòng Tham mưu; phòng hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC; phòng hướng dẫn, chỉ đạo về cứu nạn; phòng hậu cần và trang bị kỹ thuật và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, đào tạo huấn luyện PCCC, cứu hộ cứu nạn; Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (phụ trách TP.Bà Rịa, huyện Long Điền); Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phụ trách địa bàn TP.Vũng Tàu; Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách huyện Tân Thành, Châu Đức); Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (phụ trách địa bàn huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ). Tất cả các phòng sẽ cùng phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, đào tạo huấn luyện PCCC, cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Tấn Chí (54 tuổi, Phó hiệu trưởng trường Trung học Cảnh sát nhân dân số 6) được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đại tá Nguyễn Văn Hòa; đại tá Hoàng Văn Thụ, thượng tá Nguyễn Anh Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc. Ngoài ra, 25 cán bộ khác cũng được điều động để giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm; 220 cán bộ, chiến sĩ của công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng được điều động qua nhận công tác tại Sở Cảnh sát PCCC.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an mong muốn Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ sớm ổn định bộ máy tổ chức, cơ sở để đi vào hoạt động. Trước đó, tháng 6-2014, ngoài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định thành lập bốn Sở Cảnh sát PCCC ở các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và ĐắkLắk.