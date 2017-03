Ban Nội chính “thổi còi” cơ quan điều tra

Ngày 1-4, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng huyện Đông Hòa khẳng định việc Cơ quan CSĐT Công an huyện này xin ý kiến Thường trực Huyện ủy để xử lý trường hợp ông Huỳnh Lê Đức Hoằng, tổ trưởng tổ viễn thông Phú Hiệp Trung tâm viễn thông Đông Hòa - Tây Hòa (thuộc VNPT Phú Yên) là không đúng tinh thần của Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị.

“Ông Huỳnh Lê Đức Hoằng không thuộc trường hợp phải báo cáo xin ý kiến mà phải xử lý rồi mới báo cáo”- một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cho biết thêm.

Trước đó, từ tố cáo của ông Trần Khắc Mẫn, nhân viên VNPT Đông Hòa - Tây Hòa, cơ quan chức năng kết luận đơn vị này có nhiều sai phạm. Tuy nhiên, VNPT Phú Yên chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cán bộ sai phạm. Trong khi đó, ông Trần Khắc Mẫn, người tố cáo lại bị đưa vào danh sách lao động dôi dư, có nguy cơ bị cho nghỉ việc.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên vào cuộc, yêu cầu VNPT Phú Yên không trù dập và phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng người tố cáo tiêu cực là ông Trần Khắc Mẫn; đồng thời xác định tài sản thất thoát gần 100 triệu đồng nên đề nghị Công an huyện Đông Hòa khởi tố vụ án, xử lý theo quy định pháp luật đối với những cán bộ sai phạm. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đông Hòa đã xác định ông Huỳnh Lê Đức Hoằng và một số cán bộ của VNPT Đông Hòa - Tây Hòa có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước theo điều 144 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Công an huyện Đông Hòa lại báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy Đông Hòa để xử lý. Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hòa lại chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện Đông Hòa chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện chỉ xem xét xử lý hành chính.

Ông Nguyễn Văn Bưởi, Viện phó Viện KSND huyện Đông Hòa, cho biết trong tuần này các cơ quan nội chính của huyện sẽ họp để thống nhất hướng xử lý theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

TẤN LỘC