Báo cáo sao lại đóng dấu 'mật'?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TP.HCM đặt câu hỏi này khi thảo luận về các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao… tại Quốc hội chiều 28-10.



Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị xem xét lại việc đóng dấu "mật" vào các báo cáo trình Quốc hội. Ảnh: HOÀNG ANH

Luật sư Trương Trọng Nghĩa so sánh các báo cáo được đọc tại nghị trường hôm nay so với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đọc khi khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và thấy rằng: “Những báo cáo này không đáp ứng được nhu cầu của kỳ họp”.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nhiều báo cáo đóng dấu “mật” là không thỏa đáng. Nhân dân mong muốn biết được tình hình biển Đông, tình hình tham nhũng… bằng những thông tin chính thống. “Cần xem xét lại việc đóng dấu “mật” trong các báo cáo” - đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Phân tích kỹ hơn, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng: Vấn đề tham nhũng, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường là những vấn đề nóng nhưng các báo cáo không nêu một vụ cụ thể nào.

Vấn đề môi trường, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói đã nổi lên việc xâm hại tài nguyên như trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhưng cũng không thấy báo cáo của Chính phủ nói đến.

Bởi theo đại biểu Nghĩa: “Việc mấy ngàn khối cát bị lấy đi không chỉ là thất thoát tài nguyên, mà còn làm xói mòn đất đai, gây ra nhiều hậu quả khác. Việc phá rừng cũng thế, sẽ gây ra lũ lụt thường xuyên hơn như đã thấy”.

Đặc biệt, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề cập đến vụ Formosa xả thải vắng bóng trong báo cáo của Chính phủ và cho rằng: “Formosa là vụ vi phạm nghiêm trọng về môi trường, nhưng đọc báo cáo của Chính phủ thì không thấy nhắc đến, thay vào đó là nói đến kẻ xấu xách động người dân miền Trung”.

Từ đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị UB Thường vụ Quốc hội và các UB của Quốc hội phải làm việc với Chính phủ để làm lại các báo cáo, trong đó làm rõ các nguyên nhân của những thực trạng về tham nhũng, an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường.