Bắt được tín hiệu SOS vùng biển nghi nơi máy bay Su - 30MK2 rơi

19 giờ 15 phút: Thời tiết trên vùng biển Nghệ An biến động, có sóng đánh mạnh, trời tối nên công tác tìm kiếm, cứu nạn đang gặp khó khăn. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trên biển. Tàu mang số hiệu 211 mang theo nhu yếu phẩm ra khơi tiếp tế trên biển và tìm kiếm Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An .Thực hiện: ĐẮC LAM Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh Nghệ An đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu hộ và đưa thiết bị máy móc vào để dò tìm trong đêm 14-6. Đồng thời, đang kêu gọi các ngư dân vùng biển cùng ra khơi tìm kiếm.



Co tàu mang số hiệu 211 ra khơi mang nhu yếu phẩm tiếp tế trên biển và tham gia tìm kiếm Su-30MK2 Tàu ra khơi tìm kiếm Phó thuyền trưởng QS- Lại Văn Mạnh đang dõi mắt tìm kiếm trên biển.

Đến 18 giờ chiều 14-6, lực lượng các chiến sĩ “người nhái” (lặn biển) đã được huy động đến vùng biển Cửa Lò (Nghệ An) để tham gia tìm kiếm chiếc Su-30MK2 mất tích. Các thiết bị chuyên dụng cũng đã được huy động đến vùng biển Nghệ An. Đoàn công tác Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã mang theo thiết bị dò tìm hộp đen máy bay ra khu vực phát hiện dấu hiệu của máy bay để tìm kiếm chiếc Su-30MK2. Hiện lực lượng chức năng đã bắt được tín hiệu SOS từ vùng biển nghi là nơi chiếc máy bay bị rơi. Lực lượng chức năng đang phân tích nguồn tín hiệu này, nhận định theo hai hướng, có thể từ chiếc hộp đen máy bay, cũng có thể từ chiếc ghế lái của phi công. Trao đổi với báo Pháp luật TP HCM lúc 17g20 chiều nay (14-6), Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại Bộ Quốc phòng đã huy động các lực lượng liên quan khẩn trương, rà soát toàn bộ các phạm vi máy bay Su-30MK2 mất tích trong phạm vi cách bờ khoảng 30-40km.



Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn thông thường ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Quốc phòng sẽ dừng ngay các hoạt động để khắc phục sự cố xảy ra. Hiện Bộ Quốc phòng đã yêu cầu đình chỉ tất cả các hoạt động bay huấn luyện để đánh giá sau khi xảy sự cố xảy ra đối máy bay Su-30MK2 đang mất tích.



“Ngoài ra, các lực lượng tham gia tìm kiếm có sự hỗ trợ của các tàu đánh bắt cá của ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển nơi vị trí Su-30MK2 và hai chiến sĩ mất tích cùng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy hai chiến sĩ cùng máy bay mất tích”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn khẳng định. Lúc 17 giờ 15: Một chiếc tàu kiểm ngư rời bến đi tiếp phẩm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đồng thời ra khơi tìm kiếm cứu nạn. Máy bay Tiêm kích Su-30MK2. Nguồn: soha.vn 16 giờ 40 Hiện lực lượng chức năng của Bộ quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đang họp tại trụ sở Đoàn điều dưỡng chính sách Quân khu 4 (đóng tại thị xã Cửa Lò). Một số phương tiện, thiết bị cũng đã được huy động đến đây. 16 giờ 30 Vợ và người thân của thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải đều đã vào sở chỉ huy ở Cửa Lò, Nghệ An, đợi kết quả tìm kiếm, cứu nạn. Tại quê nhà Bắc Giang, từ trưa, đơn vị công tác của các phi công là Sư đoàn không quân 371 cùng đại diện Quân chủng Phòng không đã về thăm, động viên gia đình các anh. Cho đến nay. thông tin vẫn chỉ là máy bay cùng phi công gặp sự cố, mất tích và đang được tích cực tìm kiếm, cứu nạn.

Phi công Nguyễn Hữu Cường

Phi công Trần Quang Khải (43 tuổi) trong một lần huấn luyện với Su-30 năm 2013. Ảnh VNE 15 giờ 45 Thượng tá Nguyễn Công Lực Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cho biết đã tìm thấy dấu hiệu của máy bay, cách Đảo Mắt 18-19km về hướng Tây. Đảo Ngư và Đảo Mắt là khu vực được cho là chiếc Su-30MK2 gặp nạn 15 giờ 30



Theo các chiến sĩ xác định, chiếc Su-30MK2 mất tích được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4 đến 6 km. Hải đội 2 (Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An) - đóng tại Cửa Hội (thị xã Cửa Lò Nghệ An) đang tăng cường lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tập trung nhu yếu phẩm, nước uống cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.Theo các chiến sĩ xác định, chiếc Su-30MK2 mất tích được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4 đến 6 km.

Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) vận chuyển nước uống lên ra đưa ra khơi để tiếp tế cho các tàu đang tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Nghệ An

Tàu của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) chuẩn bị ra khơi tìm kiếm cứu nạn 15 giờ 00 Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc Phòng) cho biết hiện cơ quan này vẫn đang tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đối với máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc.

Theo Thiếu tướng Tuấn, hai phi công tham gia chuyến bay hiện vẫn chưa tìm thấy là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (ở xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá, phi công Trần Quang Khải (quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Trưa 14-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm chiếc Su-30MK2 gặp sự cố tại vùng biển Nghệ An.

Theo đó, Nghệ An sẵn sàng huy động 50 chiếc tàu cá của ngư dân (mỗi huyện vùng biển ở Nghệ An huy động 10 tàu) cùng nhiều tàu chuyên dụng ra biển để tìm kiếm và ứng cứu chiếc Su-30MK2 mất tích. Bên cạnh đó, tỉnh đã thông báo qua hệ thống Đài viễn thông duyên hải về sự việc đến 4.000 tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển.

Thông tin từ phía Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ quốc phòng) có hai người trên máy bay su 30 đang bay huấn luyện. Theo Tuổi trẻ, hai phi công trên máy bay gặp sự cố là thượng tá Trần Quang Khải - phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn không quân 923 thuộc Sư đoàn không quân 371 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi đội trưởng.



Các tàu sẵn sàng ra khơi tham gia cứu hộ



Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với gia đình thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, ở xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Anh Nguyễn Quang Hưng, anh rể của Cường cho biết gia đình nghe tin dữ từ hơn 7 giờ sáng. Cho đến nay vẫn đang rất thấp thỏm, không biết sự tình thế nào.

"Vừa nãy, gia đình có coi thông tin trên mạng, thấy bảo Cường đã thoát khỏi máy bay, bơi vào bờ. Nhưng chúng tôi chưa liên hệ được. Nếu đúng thì may mắn quá. Mong em sớm liên hệ về cho gia đình yên tâm", anh Hưng nói.

Trưa 14-6, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết vào 7g29' sáng 14-6, chiếc chiếc Su-30MK2 bay huấn luyện tại khu vực Đảo Mắt, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40km thì bị mất liên lạc.



Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An đã điện báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, thị ven biển và yêu cầu cứu nạn chiếc Su-30MK2.

UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An điều động 3 tàu (CN09, BP 06.19.01, BP 06.12.01) cùng 35 cán bộ ra tìm kiếm ở khu vực biển Nghệ An. Hiện các đồn biên phòng tuyến biển chuẩn bị phương tiện lực lượng sẵn sàng cơ động khi có lệnh.



Ảnh: Đắc Lam



Sáng cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin và chúng tôi đã khẩn trương triển khai lực lượng”.



Tiêm kích SU của Không quân Việt Nam. Ảnh: Internet

Nguồn tin riêng của phóng viên, hiện các tàu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Cảnh sát biển, kiểm ngư… ở Nghệ An đều đã ra khu vực biển Nghệ An thực hiện tìm kiếm cứu nạn.



Đến 11g trưa 14-6, một chiếc máy bay đang bay trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực Đảo Mắt (thị xã Cửa Lò) để tìm kiếm.



Hoạt động tìm kiếm cứu nạn tiêm kích Su-MK2 đang được tiến hành ngoài khơi vùng biển Nghệ An. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC), cũng cho biết vừa nhận được thông tin chỉ đạo sẵn sàng từ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để phối hợp với Bộ quốc phòng nhằm tìm chiếc Su-30MK2 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An.

“Hiện anh em chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương tiện cần thiết, khi có chỉ đạo sẽ sẵn sàng phối hợp tìm kiếm”- ông Vũ nói với Pháp Luật TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết hiện Cục này đã nhận được thông tin về sự cố máy bay Su-30 MK2 khi đang bay huấn luyện. Hiện lãnh đạo Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đang triển khai phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia tìm kiếm máy bay Su-30MK2, sớm xử lý sự cố.



Đến trưa nay, thời tiết ở vùng biển Nghệ An và Thanh Hóa đang có nắng nóng, nước biển trong xanh, tầm nhìn xa 10km. Ảnh: CTV

Trưa cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc Phòng) cho biết hiện cơ quan này đang thực hiện cứu hộ cứu nạn đối với máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc với Sở chỉ huy trên vùng biển phía đông Nghệ An.



Thiếu tướng Tuấn hiện đã trực tiếp cùng các đơn vị chức năng tham gia tìm kiếm Su-30MK2 từ sáng nay, đồng thời huy động thêm các may bay cùng tham gia tìm kiếm trên vùng biển Nghệ An.



Tàu cảnh sát biển đang được điều động khẩn cấp ra khu vực máy bay bị nạn để cứu hộ. Ảnh: Đang tìm kiếm cứu nạn tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An (ảnh CTV).

Theo thông tin ban đầu, chiếc tiêm kích Su-30MK2 nói trên xuất kích từ sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Trước đó, chỉ huy đã cho phép các máy bay và phi công xuất kích thực hiện các bài bay theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, đến 7h50, trong các chuyến bay tiếp theo, sở chỉ huy đã mất liên lạc với một trong các máy bay Su-30MK2. Nhiều khả năng máy bay đã gặp sự cố trên biển.

Su-30MK2 của Việt Nam là sản phẩm của tổ hợp Komsomolsk-on-Amur là loại máy bay thực hiện nhiệm vụ cường kích đánh trên biển. Máy bay Su-30MK2 có chiều dài 21,9 m; sải cánh 14,7 m; chiều cao 6,36 m; trọng lượng rỗng 24.900 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 34.500 kg.

Loại máy bay này được trang bị tổ hợp ngắm bắn đa nhiệm SUV-VEP bao gồm radar N001 và OLS-30 có phạm vi tìm kiếm mục tiêu trên không khoảng 150 km, phát hiện tàu sân bay và xuồng cao tốc từ cự ly tương ứng 250 km và 70 km.



Su-30MK2 bay trên bầu trời. Ảnh: Internet



Chiếc Su-30MK có khả năng tải trọng vũ khí mang được lên tới 8 tấn và được phân bổ trên 12 giá treo, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải, các loại bom và rocket. Bên cạnh đó máy bay còn có 1 pháo tự động GSh-30-1 cỡ 30 mm với cơ số đạn 150 viên.

Ngoài ra, Radar của Su-30MK2 có thể theo dõi 10 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 2 mục tiêu (1 xa 1 gần) cùng lúc. Động cơ trang bị cho Su-30MK2 là loại Lyulka AL-31F có lực đẩy 123 kN mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa Mach 2 (2.120 km/h), tầm hoạt động 3.000 km, trần bay 17.300 m, vận tốc leo cao 305 m/s.