Bắt quả tang đăng kiểm viên nhận tiền

Hôm qua (3-8), ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, cho biết: Đã ra quyết định đình chỉ chức vụ phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận 86-01S đối với ông Trần Đình Tuệ và đăng kiểm viên Nguyễn Văn Hiếu do vòi vĩnh, nhận tiền và làm sai quy trình.

Theo ông Nam, hôm nay Sở GTVT sẽ thanh tra toàn diện trung tâm đăng kiểm này. Trước mắt, Sở GTVT đã yêu cầu toàn bộ cán bộ, đăng kiểm viên trong dây chuyền kiểm định có liên quan làm giải trình. Nếu kiểm tra có thêm sai phạm sẽ tiếp tục đình chỉ công tác những người có liên quan để làm rõ.

Trước đó, ngày 23-7, ông Nguyễn Minh Cương, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, tháp tùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về Bình Thuận kiểm tra tiến độ thi công quốc lộ 1A. Ông Cương cùng một cộng sự đã ở lại Phan Thiết lên kế hoạch kiểm tra trung tâm đăng kiểm này.

Xe vào đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Để kiểm tra quy trình làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận, ông Cương và cộng sự đã vào vai lái và phụ xe đưa một chiếc xe tải vào trung tâm này kiểm định. Cả ngày 24-7, chiếc xe này bị làm khó từng chi tiết nhỏ nhặt để vòi vĩnh. Các đăng kiểm viên liên tục kiểm tra thắng, đèn, còi và từ chối kiểm định vì không đạt yêu cầu. Ngày hôm sau, ông Cương lại đưa chiếc xe tải trên vào đăng kiểm và lại bị làm khó đủ thứ. Chỉ đến khi đăng kiểm viên Nguyễn Văn Hiếu nhận tiền lót tay thì chiếc xe trên mới được đăng kiểm. Số tiền mà đăng kiểm viên Nguyễn Văn Hiếu nhận chưa được cơ quan chức năng cung cấp. Theo thông tin PV nắm được, ông Hiếu đã nhận 100.000 đồng từ cộng sự của ông Cương. Toàn bộ diễn biến đều được ông Cương và cộng sự bí mật ghi hình.

Được biết ông Cương nguyên là đại tá, phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an vừa được bổ nhiệm làm phó Cục Đăng kiểm vào tháng 1-2014.

Theo ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, ngày 1-8, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo toàn bộ diễn biến trên cho ông và Sở GTVT đã họp khẩn. Ông Nam cho biết có khả năng sẽ tiếp tục đình chỉ thêm những cán bộ, đăng kiểm viên có liên quan. Sở GTVT sẽ có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm VN hỗ trợ cán bộ chuyên môn để Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận duy trì hoạt động bình thường.

PHƯƠNG NAM