Thượng tá Trịnh Văn Giang làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa 15/01/2025 22:29

(PLO)- Thượng tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 15-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công an tỉnh, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình Thượng tá Trịnh Văn Giang, mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trịnh Văn Giang.

Thượng tá Trịnh Văn Giang có hơn 28 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, được đào tạo cơ bản, được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và có quá trình phấn đấu liên tục, trên nhiều vị trí công tác khác nhau.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ đơn vị nào, Thượng tá Trịnh Văn Giang cũng luôn nỗ lực phấn đấu, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà tin tưởng với bản lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nghiệm và công tác thực tiễn, Thượng tá Trịnh Văn Giang sẽ tiếp tục phát huy, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành giao cho.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu giao nhiệm vụ cho Thượng tá Trịnh Văn Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trịnh Văn Giang, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trịnh Văn Giang.

Thượng tá Trịnh Văn Giang hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể; kế thừa những thành tích, kết quả đã đạt được.