Đại tá Dương Văn Tiến nói về việc kéo giảm tội phạm ở Thanh Hóa 03/01/2025 20:42

(PLO)- “Hướng đi của Công an Thanh Hóa chính là triệt tiêu từ gốc, ngăn chặn phạm tội, không phải để xảy ra những vụ việc, vụ án mới đi bắt bớ, xử lý..."- Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Mới đây (2-1), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Năm 2024 là năm Thanh Hóa ghi dấu ấn về kết quả toàn diện trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, là năm có tỉ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Đấu tranh với mọi loại tội phạm phải đi từ gốc



Cụ thể năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội hơn 1.400 vụ, gần 2.300 đối tượng, giảm gần 25,5% số vụ và 18% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023.

Một số loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như cố ý gây thương tích (giảm 34%), giết người (giảm 45,8%), trộm cắp tài sản (giảm 36,4%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 38,3%)... so với năm 2023.

Thông qua chiến dịch tuyên truyền, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo cho người dân “liều vắc xin” phòng ngừa tội phạm, góp phần ngăn chặn hơn 3.000 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng ngàn tỉ đồng không bị chiếm đoạt.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã điều tra làm rõ gần 1.300 vụ, hơn 2.600 đối tượng (đạt trên 83% số vụ phát hiện trong kỳ), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,6%; đặc biệt là án trộm cắp tài sản đã điều tra làm rõ trên 97% số vụ, cao nhất từ trước đến nay.

Trao đổi với PLO, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ về mô hình kéo giảm tội phạm từ gốc ở Thanh Hóa, từ đó mang lại bình yên cho Nhân dân.

Theo Đại tá Tiến, tội phạm hoạt động phải có điều kiện và phải có "đất" thì mới tồn tại được. Vì thế, lực lượng công an xác định muốn giảm sâu tội phạm phải đánh đúng, đánh trúng vào những yếu tố này.

“Hướng đi của Công an Thanh Hóa chính là triệt tiêu từ gốc, ngăn chặn phạm tội, không phải để xảy ra những vụ việc, vụ án mới đi bắt bớ, xử lý, thì chỉ là xử lý phần ngọn mà khó giảm được tội phạm. Với quyết tâm không để xảy ra những vụ việc đau lòng đáng tiếc mới xử lý, chúng tôi xử lý từ lúc có nguy cơ và không để nó xảy ra.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay có rất nhiều loại tội phạm, cơ cấu tội phạm những năm trước đây của Thanh Hóa là tội phạm trộm cắp, tội phạm gây thương tích chiếm tỉ lệ cao và loại tội phạm này như một “đặc sản” của Thanh Hóa. Tuy nhiên những năm qua, Thanh Hóa đi vào giải quyết từ phần gốc thì loại tội phạm “đặc sản” này đã giảm rất sâu”, Đại tá Tiến nhấn mạnh.

“Đấu tranh với mọi loại tội phạm đi từ gốc và nếu không làm từ gốc thì không thể nào kéo giảm được tội phạm, nhất là kéo giảm tội phạm bền vững mà không phải giảm ăn may, ví dụ như ở thời điểm đại dịch Covid-19, mọi người đều ở trong nhà hết thì tội phạm giảm.

Tuy nhiên sau đại dịch Covid-19, tội phạm có xu hướng bùng phát mà Công an Thanh Hóa kéo giảm được thì rõ ràng đã có nhiều biện pháp, nhiều mô hình hình kéo giảm tội phạm, cùng với đó là quá trình triển khai thận trọng, khoa học, bài bản từng bước không để cho tội phạm bùng phát.

Thực tiễn đã làm những năm qua và có kết quả cụ thể, không phải là lý thuyết, mà Thanh Hóa đã thành công trong kéo giảm tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân"- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thêm.

Tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng Công an Thanh Hóa; chúc mừng Công an Thanh Hóa được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2024.

Trung tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an Thanh Hóa cần tập trung vào nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, đó là bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ cơ sở mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống, chủ động nhận diện nguy cơ, thách thức và có biện pháp giảm thiểu các tác động, hoạt động của các loại tội phạm.

Trung tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung đấu tranh, phòng chống, kéo giảm các loại tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp với tấn công tạo chuyển biến trong phòng ngừa xã hội, triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở.