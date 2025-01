Chuyển biến về giao thông sau 2 tuần thực hiện Nghị định 168 16/01/2025 05:52

(PLO)- Sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm sâu; nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông nâng lên rõ rệt.

Nghị định 168/2024 sau khi có hiệu lực đã nhanh chóng đi vào đời sống của người dân, thay đổi ý thức tham gia giao thông. Đặc biệt tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, bị thương).

Người dân tự giác chấp hành, kể cả khi không có CSGT

Theo Cục CSGT (C08, Bộ Công an), trong hai tuần đầu tháng 1-2025 toàn quốc xảy ra 681 vụ TNGT, làm 365 người chết, 453 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 355 vụ (-34,27%), giảm 47 người chết (-11,41), giảm 426 người bị thương (-34,24%). So với thời gian trước liền kề giảm 347 vụ (-34,53%), giảm 94 người chết (-20,47%), giảm 301 người bị thương (-39,92%).

Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 174.653 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT); tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn 17.595 trường hợp; tạm giữ 955 ô tô, 49.649 mô tô; 12.691 trường hợp GPLX bị trừ điểm.

So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 22.786 trường hợp (-11,54%). Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 36.055 trường hợp; 2.888 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng; 37.337 trường hợp vi phạm tốc độ; 339 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 3.279 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông...

Người dân nghiêm túc chờ đèn đỏ ở các giao lộ tại TP.HCM. Ảnh: T.SANG

Đại diện Cục CSGT đánh giá Nghị định 168 ban hành với việc tăng nặng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT đều xác định “mục tiêu không phải để tăng mức thu tiền phạt nộp ngân sách nhà nước, mà để quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham gia giao thông”.

Tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều… đã giảm rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn.

Người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành đèn tín hiệu giao thông kể cả khi không có lực lượng CSGT kiểm tra, kiểm soát. Điều này đã dần thay đổi về nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng công dân khi tham gia giao thông, hình thành văn hóa khi tham gia giao thông, tạo hình ảnh giao thông đô thị văn minh, được người dân đồng tình ủng hộ.

TP.HCM: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, tính từ ngày 1-1-2025, tình hình TNGT có chuyển biến rõ rệt, giảm cả ba tiêu chí so với thời gian liền kề. Số vụ xử lý vi phạm giao thông cũng giảm do người dân đã tuân thủ hơn Luật Giao thông đường bộ.

Về số vụ tai nạn, tính từ ngày 1 đến 14-1, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 31 vụ TNGT đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 16 người. So với thời gian liền kề giảm 42 vụ (-58%), giảm 1 người chết (-07%), giảm 40 người bị thương (-71%).

Cũng trong thời gian trên, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện và xử lý 23.924 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng GPLX 3.958 trường hợp; tạm giữ 8.898 phương tiện, ước tính nộp Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 87 tỉ đồng.

Trong đó, lỗi vi phạm phổ biến là nồng độ cồn (7.448 trường hợp), vi phạm về tốc độ (2.664 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (475 trường hợp)…

239 bộ đèn cho phép xe máy rẽ phải đã được Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở GTVT TP.HCM gắn tại 96 nút giao trên địa bàn TP. Lưu lượng xe cộ đi lại dịp cuối năm tăng 10%-17%, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Trong khi đó, năng lực thông hành của các phương tiện qua các nút giao chậm hơn, chu kỳ đèn xanh không thể kịp giải tỏa hết xe, từ đó ảnh hưởng đến các giao lộ liền kề. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, rà soát các giao lộ đủ tiêu chí an toàn giao thông để lắp đặt thêm biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.

Phòng CSGT đánh giá trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã ý thức, trách nhiệm hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông.

Phòng CSGT cũng thông tin việc đi ngược chiều của người dân cũng đã được hạn chế. Người dân có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức. Đặc biệt, số vụ xử lý vi phạm giao thông đã giảm, người dân đã tuân thủ hơn Luật Giao thông đường bộ nhưng số tiền xử phạt có tăng do mức tiền phạt tại Nghị định 168 tăng.

Chấp hành luật giao thông tốt hơn

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 15-1, tại khu vực trung tâm TP.HCM ở tại các giao lộ, ngã tư, người dân chấp hành nghiêm chỉnh đèn tín hiệu giao thông, dừng chờ đèn đỏ đúng vạch, không chen lấn, không vượt đèn, không leo vỉa hè.

Tại các tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám... vỉa hè thông thoáng, người dân có thể đi bộ, tập thể dục trên vỉa hè.

Ở các giao lộ cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ, đã không còn cảnh ùn ứ kéo dài như những ngày trước đây. Người dân cũng đã quen dần trong việc dừng xe, rẽ đúng nơi quy định.

Người dân dừng chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Tại các giao lộ như Huỳnh Văn Bánh - Nguyễn Văn Trỗi, Thích Quảng Đức - Phan Đăng Lưu, Lũy Bán Bích - Âu Cơ, Hoàng Văn Thụ - Út Tịch... cũng vừa được lắp đèn cho phép xe máy rẽ phải, góp phần hạ nhiệt ùn ứ.

Theo ông Văn Phước Thành (quận 3), việc vi phạm các quy định trong tham gia giao thông đa phần xuất phát từ ý thức, chủ quan của người dân. “Thời gian đầu áp dụng Nghị định 168 tất yếu sẽ còn nhiều vấn đề tồn tại, tuy nhiên sau một thời gian sẽ hình thành thói quen, ý thức khi tham gia giao thông của người dân, biến giao thông TP.HCM văn minh hơn, nền nếp hơn” - ông Thành nói.