Bị nhân viên đánh, sếp rút kéo đâm nhân viên phải nhập viện

Ngày 13-6, bà Trương Thị Lan Hương, phụ trách hành chính, tổ chức thuộc Công ty TNHH may Vinatex Hương Trà (Thừa Thiên Huế), xác nhận chị Nguyễn Thị Thu Huyền (28 tuổi) liên chuyền trưởng của công ty này đã dùng kéo bấm đâm vào người của chị Lê Thị Kim C. (20 tuổi, nhân nhân viên công ty) khiến chị C. phải nhập viện cấp cứu.

Theo nạn nhân C., do có mâu thuẫn về việc bị thuyên chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với mình, nên chị C. hẹn gặp chị Huyền tại quán cà phê trước cổng công ty. Tại đây, C. giải thích việc mình không muốn qua làm việc ở vị trí khác và mong Huyền bỏ qua không kiểm điểm nhưng Huyền vẫn cương quyết, nên hai bên có lời qua tiếng lại. Bức xúc, chị C. đã dùng tay đánh vào mặt chị Huyền. Lập tức, chị Huyền rút kéo bấm trong người đâm nhiều nhát vào người của chị C.

VIẾT LONG