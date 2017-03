Bí thư Huyện ủy Hà Quảng ở trong xe gây tai nạn

Ngoài ra, ông Dũng cho biết thêm chiếc ô tô gây ra tai nạn có ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng), ngồi trên xe. Hiện tại sức khỏe ông Đức Dũng bình thường. Tuy nhiên, khi hỏi danh tính người điều khiển chiếc xe gây tai nạn, ông Trọng Dũng cho biết công an đang điều tra để xác định danh tính tài xế. “Bây giờ cơ quan đang xem xét điều tra, ông Dũng hiện đang ở nhà. Tạm thời tỉnh giao cho phó bí thư điều hành công việc” - ông Trọng Dũng cho biết.





Chiếc ô tô gây tai nạn tại hiện trường. Ảnh: OTOFUN

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trưa 30-1, một vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô tô biển số 11A-018.34 và xe máy làm ba người đi trên xe máy chết ở xã Phù Ngọc (Hà Quảng, Cao Bằng).

Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công an tỉnh Cao Bằng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.