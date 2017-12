Bí thư Nhân: Năm 2018 sẽ tăng cường đối thoại với dân

Sáng 24-12, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu năm 2017.

Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cám ơn các cán bộ cao cấp nghỉ hưu có những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của TP rất tâm huyết và trách nhiệm. Ông Nhân đề nghị lãnh đạo TP tiếp thu giải trình trên tinh thần hết sức cầu thị.

Năm thách thức lớn

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển song đang đứng trước 5 khó khăn và thách thức lớn gồm: hạ tầng không theo kịp và cản trở sự phát triển nhanh, bền vững của TP; đóng góp vào thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu cả nước ngày càng giảm; tổng tỷ suất sinh dưới tỷ suất sinh thay thế và thấp nhất cả nước; có tỷ lệ vi phạm pháp luật hàng năm cao nhất cả nước; tỷ lệ nộp thu ngân sách về Trung ương cao nhất cả nước song có mức chi ngân sách thấp nhất cả nước, không đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.

Từ đó, ông Nhân cho rằng: "Nếu không có cơ chế, chính sách đặc thù thì kinh tế TP.HCM giai đoạn từ nay đến năm 2020 tăng trưởng bình quân chỉ còn 7,6%/năm. Trong các giai đoạn tiếp theo, tăng trưởng bình quân tiếp tục kéo giảm và trong vòng 15 năm tới chỉ tăng trưởng bình quân còn hơn 6%/năm” – ông Nhân phân tích.



Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: LONG HỒ/ Web Thành ủy



Chính vì thế, ông Nhân cho biết để góp phần giải quyết 5 thách thức này, Quốc hội đã thông qua cơ chế đặc thù với 5 nhóm giải pháp đặc thù với 18 nội dung, tạo lợi thế cho thành phố phát triển và từng bước giải quyết các thách thức lớn đối với sự phát triển của TP.HCM trong 30 đến 50 năm tới.

Ông Nhân cũng khẳng định thời gian thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM chỉ 5 năm, trong đó cần triển khai tập trung tất cả giải pháp trong giai đoạn 2018-2020, sơ kết vào cuối 2020 để báo cáo Chính phủ, Quốc hội. “Vì vậy, tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP là triển khai quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo Kết luận số 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước” – ông Nhân nói.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Bên cạnh cơ chế đặc thù , trong năm 2018, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, triển khai phân cấp ủy quyền, phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Đồng thời, sẽ tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với sự quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Nhân cho biết sẽ tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.



Bên cạnh đó, TP cũng sẽ hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, đông người; phối hợp giải quyết tốt các vụ đình công, lãn công, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Mạnh mẽ trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và an toàn xã hội. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề người dân bức xúc.