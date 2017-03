Bình Định: Bắt hung thủ sát hại dã man một phụ nữ

(PLO)- Chiều 26-3, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết lực lượng công an đang di lý Lê Văn Hải (20 tuổi, ngụ thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) từ TP.HCM về Bình Định để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khuya 25-3 Hải bị Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương này.