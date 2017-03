Bờ bao liên tục bể, dân đòi kiện thầu thi công

Cần làm rõ thiệt hại thực tế Nếu dự án đã được nghiệm thu và bàn giao, người thuê đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp dự án đang thi công, nhà thầu phải bồi thường vì họ phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, không gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trong vụ việc này, cần phải làm rõ những thiệt hại thực tế có phải từ việc thi công gây ra hay không. Bởi triều cường dâng cao, gây tràn, vỡ bờ có thể được tòa xem là yếu tố thiên tai, thuộc trường hợp bất khả kháng và nhà thầu thi công được miễn trừ trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, nếu nhà thầu thi công “xới” bờ bao hiện hữu lên, để nước triều cường xông vào thì không được coi là bất khả kháng. Hay như việc thi công diễn ra chậm chạp, không đạt tiến độ do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu thi công cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu quyết định khởi kiện đơn vị thi công để đòi bồi thường thì người dân có thể nộp đơn tại TAND quận, huyện nơi đơn vị thi công đặt trụ sở. Luật sư-Tiến sĩ PHAN ĐĂNG THANH Báo cáo HĐND TP hoặc kiện ra tòa Trong trường hợp này, người dân có thể làm đơn (mỗi người một tờ) kèm theo thống kê các thiệt hại gửi đại biểu HĐND TP ở khu vực họ bỏ phiếu bầu để những đại biểu này báo cáo lên HĐND TP. Người dân cũng có thể gửi đơn trực tiếp nhờ HĐND TP tác động UBND TP yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Cạnh đó, người dân có quyền kiện nhà thầu ra tòa dân sự để đòi bồi thường thiệt hại nếu thấy nguyên nhân gây ngập lụt do nhà thầu thi công chậm gây ra. Luật sư TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, đại biểu HĐND TP