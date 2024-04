Công an TP.HCM cảnh báo các chiêu lừa dịp lễ 30-4 và 1-5 25/04/2024 18:35

(PLO)- Công an TP.HCM đã chia sẻ về các chiêu thức lừa đảo mà người dân cần lưu ý trong dịp lễ tới đây.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 25-4, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM chia sẻ về các chiêu lừa đảo mà người dân cần lưu ý trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Cảnh giác chiêu lừa đảo vé máy bay giá rẻ

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, tội phạm lừa đảo qua mạng luôn lợi dụng những sự kiện, những tình huống và nhu cầu của người dân vào từng thời điểm để đưa ra các thủ đoạn lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè, các thủ đoạn của tội phạm là lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền mua vé và mua tour du lịch" -Thượng tá Lê Mạnh Hà lưu ý.

Để phòng ngừa tội phạm, công an đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác không mua vé máy bay, mua tour du lịch giá rẻ trên mạng mà không xác định được trang web chính thống.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cần cảnh giác phát hiện các trang web, tài khoản giả mạo doanh nghiệp, kịp thời tố cáo đến cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Lực lượng công an cũng tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời có giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối tượng phạm tội.

Đại diện Công an TP.HCM cũng khuyến cáo, dịp lễ cũng là thời điểm các gia đình, bạn bè tụ họp để vui chơi, giải trí, sẽ có những buổi tiệc sử dụng đồ uống có cồn (rượu, bia...), do đó, các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm cũng phát sinh tăng, đây là những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trên. Người dân cần tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Khuyến cáo về việc đi lại dịp lễ

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết, Công an TP.HCM cũng có những đánh giá cơ bản về tình hình đi lại trong dịp nghỉ lễ.

Hiện tại, Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến được thông xe vào cuối tháng 4, kịp phục vụ lưu thông trong dịp lễ này. Dự đoán, lưu lượng phương tiện vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ tăng cao.

Nhu cầu vận chuyển hành khách tăng cao, các bến xe, nhà xe sẽ tăng cường phương tiện để phục vụ người dân; vì vậy lưu lượng phương tiện vận tải hành khách cũng sẽ tăng trong những ngày bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Các tuyến đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, Xa lộ Hà Nội, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10… và các khu vực sân bay, bến xe khách dự kiến lưu lượng phương tiện tăng cao.

Từ đó, Công an TP.HCM cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân về việc di chuyển trong năm ngày lễ sắp tới.

Người dân cần tìm hiểu thông tin trên các báo, đài, trang mạng xã hội chính thống để biết được các tình huống giao thông trên các tuyến đường; đặc biệt là hai tuyến cao tốc TP.HCM đi Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM đi Trung Lương.

Công an TP.HCM sẽ thường xuyên tuyên truyền, thông tin, cảnh báo đến người dân để có lộ trình, thời gian, lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp. Đồng thời, có phương án phân luồng tạm thời trong trường hợp có vụ việc đột xuất xảy ra có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Trong trường hợp vắng nhà dài ngày, người dân cần thông báo với tổ dân phố hoặc Cảnh sát khu vực để hỗ trợ phòng ngừa tội phạm.