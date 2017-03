Bộ Công an: Ba năm triệt phá 6.300 băng nhóm tội phạm​

Ngày 18-11, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, bộ này đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) có tổ chức theo Kế hoạch số 03/KH-BCA.

Theo báo cáo của Bộ Công an, sau gần ba năm triển khai thực hiện, lực lượng công an đã đạt nhiều thành tích trong PCTP. Trong đó, hoạt động của các băng nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen" đã được kiềm chế, không còn diễn biến phức tạp như thời gian trước; số băng nhóm bị triệt phá tăng, nhiều băng nhóm tội phạm tồn tại, hoạt động trong thời gian dài đã bị triệt phá, các đối tượng bị xử lý nghiêm trước pháp luật,…

Trong ba năm qua, lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã triệt phá 6.300 băng nhóm, 31.528 đối tượng; CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng khởi tố, điều tra được nhiều vụ án lớn, tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt các băng nhóm núp bóng dưới hình thức các công ty kinh doanh đa cấp.



Công an TP Hà Nội triệt phá một băng nhóm tội phạm, thu giữ nhiều vũ khí.

CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 47.000 vụ, hơn 72.000 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, trong đó có nhiều băng nhóm, đường dây ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phá hơn 40 chuyên án, bắt hơn 400 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra khởi tố, xử lý...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương những thành tích mà lực lượng cảnh sát đạt được. Bên cạnh đó, Tướng Vương cũng đề nghị lực lượng cảnh sát cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đáng chú ý, làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự,… là những nhiệm vụ được nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 68 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTP, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen của Tổng cục cho 66 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ba năm thực hiện Kế hoạch số 03.