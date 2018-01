Bộ Công an đẩy mạnh xử lý tiêu cực trong ngành

Bộ trưởng Công an yêu cầu đẩy mạnh xử lý tiêu cực trong ngành. Ảnh: Web Bộ Công an

Ngày 18-1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết Tổng cục An ninh, Bộ Công an, vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Tại hội nghị, Tổng cục An ninh cho biết trong năm 2017 đã đạt được nhiều thành tích trong đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống…

Phát biểu chỉ đạo, ngoài việc ghi nhận những kết quả đã có, Thượng tướng Tô Lâm , Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị Tổng cục An ninh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”; nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên mạng Internet.