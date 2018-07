Bộ Công an điều tra vụ chồng bà Mỹ Thanh bị tố làm giả hồ sơ

Ngày 31-7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Văn Thọ (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết: Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Tịnh (Giám đốc Công ty Cường Hưng, chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu phó bí thư tỉnh Đồng Nai) bị tố tạo dựng hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tài sản đang được C46 Bộ Công an thụ lý.



Theo Đại tá Thọ, trước đó công an kinh tế tỉnh Đồng Nai thụ lý theo đơn tố cáo. Tuy nhiên, vụ việc có tính phức tạp nên hồ sơ được chuyển lên C46. “Đến nay vụ việc đang được C46 thụ lý giám định chữ ký trong hồ sơ. Hiện C46 chưa có kết luận chính thức và cũng chưa có ủy quyền cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ” - ông Thọ thông tin.



Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai trả lời báo chí. Ảnh: HQ

Trước đó, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Cường Hưng (tiền thân là Công ty TNHH MTV Song Khuê) do ông Đỗ Tịnh làm chủ tịch công ty kiêm giám đốc với vốn điều lệ 225 tỉ đồng rồi đổi thành công ty cổ phần gồm ba cổ đông góp vốn. Sau đó, công ty đổi thành Công ty TNHH Cường Hưng. Đến tháng 11-2010, Công ty Cường Hưng thay đổi lần thứ tám về thành viên góp vốn, ông Tịnh là chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc chiếm 40%, hai người khác giữ 60% vốn góp.

Từ những mâu thuẫn, khuất tất trong nội bộ công ty, hồ sơ, sổ sách không rõ ràng nên đã xảy ra việc người góp vốn (ủy quyền cho ông Bùi Thanh Trúc) tố cáo, yêu cầu Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đăng ký thay đổi vào tháng 11-2010 vì ông Đỗ Tịnh đã tổ chức làm hồ sơ giả mạo, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của thành viên góp vốn.

Khi tiếp nhận đơn thư phản ánh, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai giám định chữ ký. Hiện nay, cơ quan công an C46 Bộ Công an vẫn chưa có kết luận chính thức việc tố cáo này.

Tại buổi họp báo, PV các báo, đài quan tâm đến các vấn đề như việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong vụ hơn 1.900 tấn cá chết tại làng bè La Ngà (huyện Định Quán); sai phạm đất đai tại cụm công nghiệp Phước Tân; việc xử lý vụ chôn lấp chất thải nguy hại; dự án “treo”…

Sau khi giải đáp hầu hết các câu hỏi, Đồng Nai mong các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh đầy đủ các kết quả, thành tựu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh… trên địa bàn tỉnh; thông tin về các công trình, dự án lớn trên địa bàn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; công tác phòng, chống tham nhũng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội; phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc từ các thế lực thù địch…