Bộ Công an thông tin về tổ chức khủng bố Việt Tân

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Bộ Công an mới đây đã chính thức phát đi thông báo về tổ chức khủng bố Việt Tân.

Theo đó, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an cho biết tổ chức “Việt Tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Việt Tân có trụ sở chính đặt tại 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Mỹ; “Văn phòng 2” tại Băng Cốc, Thái Lan. Cơ quan tuyên truyền: báo “Kháng chiến”; đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”.

Đối tượng cầm đầu, chỉ huy gồm: Đỗ Hoàng Điềm (53 tuổi, quốc tịch Mỹ), “Chủ tịch Việt Tân” và Lý Thái Hùng (63 tuổi, quốc tịch Mỹ), “Tổng bí thư Việt Tân”.



Đỗ Hoàng Điềm, “Chủ tịch Việt Tân". Ảnh: Bộ Công an.



Quá trình hình thành: Năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên Chuẩn tướng, Phó Đô đốc hải quân chính quyền Sài Gòn cũ thành lập “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là “Mặt trận”) nhằm chống Việt Nam bằng các hoạt động vũ trang, khủng bố. Năm 1982, Hoàng Cơ Minh lập “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, là cơ quan đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của “Mặt trận”; các thành viên “Mặt trận” đồng thời cũng là thành viên của “Việt Tân”.

Hoạt động khủng bố: Sau khi thành lập, “Việt Tân” đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin…. Tiến hành các chiến dịch “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3”, đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ”, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa.

Ở nước ngoài, “Việt Tân” thành lập “Đội sát thủ K9” do các thành viên cốt cán cầm đầu, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu những nhà báo gốc Việt đưa tin vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn; trong đó, có ông Dương Trọng Lâm, chủ bút báo “Cái đình làng” tại San Fransisco và ông Nguyễn Đạm Phong, người sáng lập báo “Tự do” tại Houston.

Hiện nay, “Việt Tân” tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên “Việt tân” phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon…

Bộ Công an cũng nêu rõ, “Việt Tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.