Ngày 18-1, Cục CSGT Bộ Công an tổ chức Hội nghị CSGT toàn quốc năm 2018 nhằm tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.



Bộ Công an yêu cầu CSGT nắm tình hình tại các trạm BOT . Ảnh: TUYẾN PHAN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong năm 2017.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Cục CSGT đã đề ra trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Cục CSGT cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT.

Đặc biệt, nắm chắc tình hình các tuyến, các địa bàn, lưu lượng phương tiện, đối với người tham gia giao thông; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT; kiềm chế tai nạn giao thông, tập trung vào các địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng, xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tình hình TTATGT phức tạp.

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là tại các trạm thu phí BOT trên phạm vi toàn quốc. Lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc, đánh giá tình hình, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, TTATGT tại các trạm thu phí BOT trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm TTATGT. Xây dựng hình ảnh người CSGT “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống sát với thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ…