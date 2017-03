Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất tiêu hủy xe đua

Tiếp tục bàn về “bằng lái con” Về đề xuất phải có phiếu kiểm soát lái xe (KSLX) mới được điều khiển phương tiện, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết: Đề xuất đó được Bộ Công an đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý người lái xe. Theo ngành công an, trước đây khi thực hiện bấm lỗ giấy phép lái xe thì lái xe rất sợ, nhờ đó các vi phạm được kéo giảm. Nhưng sau khi bỏ quy định trên thì tình trạng vi phạm giao thông lại tăng. “Cá nhân tôi ủng hộ phương án này, vì như thế chúng ta sẽ kiểm soát người điều khiển phương tiện tốt hơn. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau. Tới đây, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề này” - ông Thăng nói. Trái lại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc ban hành phiếu KSLX là không phù hợp quy định của pháp luật, không góp phần làm giảm TNGT mà chỉ làm tăng thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà và làm tốn kém tiền của nhân dân.