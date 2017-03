Các hồ chứa tại miền Trung đồng loạt xả lũ

Tại Quảng Bình: Có ba tàu cá nhỏ (16 CV và 24 CV) của ngư dân xã Quảng Phú bị chìm, một tàu cá 24 CV của ngư dân xã Quảng Hải bị trôi, hiện tại đang tìm kiếm. Tại Quảng Trị: Tàu ĐNa 0494/ba thuyền viên do hỏng máy không khắc phục được đang neo đậu tại 16048’ VĐB, 107023’ KĐĐ (cách bờ biển xã Hải Khê, huyện Hải Lăng 3,8 hải lý về phía đông đông nam). Do sóng to, gió lớn nên các phương tiện của bộ đội biên phòng tỉnh không thể tiếp cận và ứng cứu được. Ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu 902 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 cảnh sát biển xuất phát từ Cửa Đại (Quảng Nam) để ứng cứu người và tàu. Tại Quảng Ngãi: :Hai tàu lớn bị chìm ngày 1-11. Cụ thể, tàu QNg 92084 TS, công suất 612 CV và tàu cá QNg 91062 TS có công suất 315 CV.