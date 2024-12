Hiện trường vụ phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội 19/12/2024 05:59

(PLO)- Hiện công an đã khởi tố người đàn ông trong vụ phóng hỏa quán cà phê, khiến ít nhất 11 người tử vong ở Hà Nội.

Đến thời điểm 2 giờ sáng ngày 19-12, tại hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để điều tra.

Video hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội.

Hàng rào barie được thiết lập để bảo vệ hiện trường. Phía bên trong lực lượng chức năng bắt đầu công việc khám nghiệm. Những chiếc xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân trong vụ cháy cũng đã di chuyển.

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận, các nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa về Bệnh viện 198.

Nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ cháy tại căn nhà 4 tầng đã tới Công an phường Cổ Nhuế 2 để đầu thú.

Cũng theo ghi nhận, ngay trong đêm qua, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt ở hiện trường vụ cháy.

Chia sẻ với PLO, những người dân sinh sống tại đây cho biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn vốn là cơ sở kinh doanh cà phê “hát với nhau".

“Đây là hộ kinh doanh cà phê, phòng hát gia đình, hàng ngày có vài vị khách tới. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, tôi được chủ quán cho biết, do mâu thuẫn giữa 2 nhóm khách, một người đàn ông đã về mang xăng đổ vào cửa và gây ra vụ cháy. Nghe tin cháy, chủ quán có gọi cho những nhân viên tại quán nhưng đều không liên lạc được”- một người hàng xóm chia sẻ.

Những người chứng kiến vụ việc ngay từ đầu đều cho rằng có một người đàn ông mang xăng tới phóng hỏa. Trong đêm, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nam giới xách một chiếc xô đi tới quán lúc 23 giờ, quán sau đó bùng cháy dữ dội.

Liên quan đến vụ việc này, rạng sáng nay, ngày 19-12, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc cơ quan CSĐT công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với CVH (51 tuổi, ở Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê, làm 11 người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, CVH bước đầu khai nhận, bản thân đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên thì H bỏ đi. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Trong đêm, hàng chục chiếc xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường vụ cháy để làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ cháy là một căn nhà 4 tầng, 1 tum.

Rất nhiều những xe cứu thương chờ sẵn ở bên ngoài.

Phía bên lực lượng chức năng nỗ lực vừa dập lửa, vừa tìm kiếm cứu nạn.

Theo người dân, nơi xảy ra vụ cháy là một quán cà phê "hát cho nhau nghe", nằm tại số 256 Phạm Văn Đồng.

Thi thể những nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra từ căn nhà bị cháy.

Những nạn nhân nhanh chóng được đưa ra xe cứu thương để chuyển về Bệnh viện 198 cách đó vài cây số.

Ngay trong đêm qua, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 2 giờ sáng, đám cháy đã hoàn toàn bị dập tắt, công tác cứu nạn cũng hoàn tất, hàng rào barie được thiết lập để bảo vệ hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm.