Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Kiểm sát tinh gọn bộ máy đúng tiến độ 19/12/2024 19:39

Chiều 19-12, VKSND Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2025. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2024, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 100.394 vụ án hình sự (tăng 2,1%).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTX

Trong đó, số vụ án về tham nhũng, chức vụ được phát hiện, khởi tố 1.038 vụ (tăng 9,6%); đã phát hiện, mở rộng điều tra, khởi tố mới bị can trong một số vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, liên quan đến các bộ, ngành, địa phương. Tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia khởi tố 37 vụ (tăng 105,6%), xuất hiện tội phạm xảy ra trong lĩnh vực an ninh năng lượng, môi trường, tài chính, an ninh mạng.

Tội phạm về ma túy khởi tố 29.285 vụ (tăng 8,3%), trong đó, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ số lượng lớn ma túy; xuất hiện thủ đoạn mới, đóng gói ma túy, thả trôi trên biển có gắn định vị để mang vào Việt Nam tiêu thụ.

Về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Quốc hội giao, ngành Kiểm sát thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự. Xác định “chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm” là nhiệm vụ trọng tâm; cẩn trọng, “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại”; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra, bảo đảm các nguyên tắc của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu. Ảnh: TTX

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được và những đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Kiểm sát tiếp tục đề cao trách nhiệm, phân tích sâu sắc hơn nữa, đầy đủ hơn nữa những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục cho được những hạn chế và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thực hành quyền công tố, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Ngành Kiểm sát đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

“Toàn ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng yêu cầu và tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sau khi sắp xếp, bộ máy tổ chức cán bộ đi vào hoạt động ngay; không để ngắt quãng công việc, khoảng trống về thời gian; không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng giải quyết án, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao chuẩn bị các hồ sơ, tờ trình, báo cáo cấp có thẩm quyền, nếu vượt quy định thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét cụ thể.