Cấm bán bia vỉa hè: Các bộ tranh luận nảy lửa

Đề xuất in cảnh báo trên sản phẩm Bên cạnh những vấn đề cấm trong dự thảo, nhiều đại biểu cũng đề xuất dán tem và in hình cảnh báo một số đối tượng trên sản phẩm bia. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu, Nước giải khát Việt Nam, cho rằng nếu không đưa ra được quy chuẩn nhận biết về lạm dụng sử dụng rượu bia, phụ nữ có thai… thì nên nghiên cứu đưa ra các hình ảnh cảnh báo. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó phòng Pháp chế (Tổng Công ty Bia rượu, Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco), góp ý: Việc dán tem và hình ảnh cảnh báo trên sản phẩm bia là cần thiết, thế nhưng việc này phù hợp với bia nhập khẩu hơn là bia nội địa và chỉ phù hợp với bia lon hơn là bia chai. Bởi bia chai còn có quá trình quay vòng vỏ chai để sử dụng lại. Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco), cho biết quy định về nhãn hàng hóa và in cảnh báo là phù hợp vì đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, phải có đề án nghiên cứu, tham khảo. Lý giải vì sao Bộ Công Thương chỉ soạn thảo nghị định về sản xuất và kinh doanh bia mà không đả động gì các đồ uống có cồn khác theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định 244/2014 giao nhiệm vụ cho bộ này “xây dựng nghị định về quản lý sản xuất kinh doanh bia và đồ uống có cồn khác”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho hay: Bộ Công Thương lấy tên dự thảo nghị định là quản lý, sản xuất kinh doanh bia mà không đưa các đồ uống có cồn khác vào tên dự thảo bởi các đồ uống có cồn đã được quy định ở Nghị định 94/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu rồi (?).