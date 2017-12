Cần Thơ tạm dừng hội họp để lo chống bão

Chiều 24-12, thông tin từ Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV cho biết nơi đây đã có thông báo đến 16 đơn vị đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa trực thuộc tại các tỉnh ĐBSCL đình chỉ hoạt động cảng bến, không cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền rời bến cho đến khi có thông báo mới nhất.

Kể từ ngày mai, các bến tàu khách tại các tỉnh ĐBSCL sẽ tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi nhận được thông báo mới nhất. Riêng TP Cần Thơ có 10 bến tàu khách đang hoạt động hết ngày hôm nay (24-12). Đến ngày 25-12, các đơn vị quản lý sẽ cho ngưng hoạt động tại các bến tàu này và đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn.

Hoạt động đưa đón khách đi chơi, tham quan chợ Nổi Cái Răng bằng phương tiện trên sông cũng sẽ tạm ngưng đến khi có chỉ đạo cho hoạt động trở lại.



Đường đi và vị trí cơn bão Tembin. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ đã họp khẩn với các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn TP để bàn về giải pháp ứng phó với cơn bão số 16. Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn TP, dự báo chiều 25-12, đặc biệt đến sáng 26-12, bão sẽ đổ bộ vào TP Cần Thơ với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11.



Theo đó, TP đã xây dựng, triển khai công tác chuẩn bị ứng phó bão như tích trữ thức ăn, nước uống, thuốc men… và chỉ đạo ngành điện phải có phương án dự phòng đảm bảo không cắt điện khi bão đổ bộ và chỉ đạo các địa phương có kịch bản di dân đến nơi an toàn. TP chỉ đạo các sở ngành, quận huyện tạm dừng hội họp, tập trung triển khai các phương án ứng phó với bão số 16 một cách nhanh nhất…

Bên cạnh đó, TP cũng đã lên kịch bản chống bão, nếu đến trưa 25-12, tình hình bão diễn biến theo chiều hướng phức tạp thì TP sẽ có quyết định cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến các trường đại học, dạy nghề nghỉ trong hai ngày 26 và 27-12 để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp bão mạnh có sức gió trên cấp 10 khi đổ bộ vào đất liền Cần Thơ sẽ tiến hành sơ tán dân tại chỗ trên 137.000 người tại 9/9 quận, huyện đến địa điểm an toàn trú bão.