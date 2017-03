Chính thức cách chức giám đốc cảng vụ chìm tàu Thảo Vân 2

“Ngày hôm qua TP đã họp hội đồng kỷ luật theo phân cấp quản lý cán bộ đối với ông Lê Sáu. Theo đó ông Lê Sáu (Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Đà Nẵng) thuộc diện cán bộ do UBND TP Đà Nẵng quản lý. Tại cuộc họp chiều 2-7, Hội đồng kỷ luật đã quyết định cách chức đối với ông Sáu”, ông Đồng cho hay.



Theo ông Đồng, quy trình xử lý cán bộ công chức được tiến hành theo Luật Cán bộ công chức. Đầu tiên là đình chỉ để tổ chức kiểm điểm, sau đó UBND TP thành lập hội đồng kỷ luật. Hội đồng này do ông Đặng Việt Dũng (Phó chủ tịch UBND TP) làm chủ tịch hội đồng họp và thống nhất cách chức ông Sáu.



Tàu Thảo Vân 2 hoạt động "chui" chìm trên sông Hàn khiến ba người chết. Ảnh: LÊ PHI.

Về trường hợp ông Ngô Văn Thọ (Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa), ông Võ Ngọc Đồng cho biết Sở GTVT đã tổ chức kiểm điểm nhưng ông Thọ có một tình tiết nhẹ là trong ngày xảy ra vụ chìm tàu Thảo Vân 2 thì trước đó ông Thọ đã có đơn nghỉ phép, không có mặt tại hiện trường.

“Đối với ông Thọ thì bị kỷ luật cảnh cáo. Cảnh cáo vì trách nhiệm của cả một quá trình chứ không phải chỉ để xảy ra sự việc đêm hôm chìm tàu. Riêng đối với ba người hợp đồng quản lý bến để xảy ra sự việc trên thì đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với ba người này”, ông Đồng nói.



Trả lời câu hỏi về xử lý trách nhiệm của Giám đốc Sở GTVT và Sở Du lịch, ông Võ Ngọc Đồng (Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) cho hay: Sở GTVT và Sở Du lịch thì hiện tại đã tổ chức kiểm điểm rồi.





Người thân các nạn nhân trong vụ chìm tàu ngóng người thân bên sông Hàn suốt đêm xảy ra tai nạn. Ảnh: LÊ PHI

“Đã kiểm điểm cả tập thể và cá nhân. Nhưng thẩm quyền xử lý thì Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ chủ trì. Theo phân cấp quản lý cán bộ thì giám đốc và phó giám đốc sẽ do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ giúp Ban Thường vụ Thành uỷ họp để xử lý kỷ luật”, ông Đồng nói.



Cũng theo ông Đồng, hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và Công an TP cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật những người có liên quan. Bên Biên phòng xử lý những cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát tàu Thảo Vân 2 tại cảng sông Hàn. Xử lý kỷ luật phê bình hai cán bộ chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng do thiếu trách nhiệm và kỷ luật khiển trách đối với Thiếu tá Đặng Thành và Thiếu tá Nguyễn Thành Sinh thuộc đội Kiểm soát Biên phòng tại cảng Sông Hàn. Đối với Trung tá Đặng Hữu Tài (Đội trưởng Đội CSGT đường thủy) cũng bị Công an TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.



Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với thuyền trưởng, nhân viên quản lý tàu và chủ tàu Thảo Vân 2.